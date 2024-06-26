趕搭2024奧運熱潮！三星Z Fold 6、Z Flip 6新摺疊機7/10巴黎發表
三星下半年重頭戲「摺疊機」即將登場，今（26）日稍早發出了邀請函，宣布將於台灣時間7月10日晚間9點，舉辦Galaxy Unpacked全球發表會，地點就選在法國巴黎，三星在邀請函中預告「新世代Galaxy AI即刻展開」，預料會將Galaxy AI導入摺疊機的系列中。
記者周淑萍/綜合報導
三星新款摺疊機將在7月10日發表，地點選在法國巴黎，今年發表時程相較於以往稍早一些，且地點就選擇法巴黎，其中的關聯性和2024巴黎奧運有關，因三星為合作夥伴，藉此炒熱新機買氣，此外，前些日子三星也宣布，將透過架設逾200部Galaxy S24 Ultra手機，為在塞納河上舉辦的開幕式及奧運帆船賽事上，帶來特殊視角。
至於今年會有哪些新機登場，根據外媒預期，這次發表會以摺疊機為主角，有Galaxy Z Fold 6書本式開闔的大摺疊機，和Galaxy Z Flip 6上掀式的小摺疊機，此外，智慧穿戴Galaxy Watch 7應該也會一同登場，而酷炫感十足的Galaxy Ring智慧戒指也有望亮相。
三星發表會7月10日晚上9點舉辦發表會直播網址如下
https://news.samsung.com/tw
https://www.samsung.com/tw/
https://www.youtube.com/samsung