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趕搭2024奧運熱潮！三星Z Fold 6、Z Flip 6新摺疊機7/10巴黎發表

▲三星新一代摺疊機Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6，將在7月10日晚間9點，於法國巴黎舉辦Galaxy Unpacked全球發表會。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星新一代摺疊機Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6，將在7月10日晚間9點，於法國巴黎舉辦Galaxy Unpacked全球發表會。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

三星下半年重頭戲「摺疊機」即將登場，今（26）日稍早發出了邀請函，宣布將於台灣時間7月10日晚間9點，舉辦Galaxy Unpacked全球發表會，地點就選在法國巴黎，三星在邀請函中預告「新世代Galaxy AI即刻展開」，預料會將Galaxy AI導入摺疊機的系列中。

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三星新款摺疊機將在7月10日發表，地點選在法國巴黎，今年發表時程相較於以往稍早一些，且地點就選擇法巴黎，其中的關聯性和2024巴黎奧運有關，因三星為合作夥伴，藉此炒熱新機買氣，此外，前些日子三星也宣布，將透過架設逾200部Galaxy S24 Ultra手機，為在塞納河上舉辦的開幕式及奧運帆船賽事上，帶來特殊視角。

至於今年會有哪些新機登場，根據外媒預期，這次發表會以摺疊機為主角，有Galaxy Z Fold 6書本式開闔的大摺疊機，和Galaxy Z Flip 6上掀式的小摺疊機，此外，智慧穿戴Galaxy Watch 7應該也會一同登場，而酷炫感十足的Galaxy Ring智慧戒指也有望亮相。

三星發表會7月10日晚上9點舉辦發表會直播網址如下

https://news.samsung.com/tw

https://www.samsung.com/tw/

https://www.youtube.com/samsung

▲三星7月10日晚間9點，舉辦Galaxy Unpacked全球發表會，地點就選在法國巴黎。（圖／官方提供）
▲三星稍早宣布於台灣時間7月10日晚間9點，舉辦Galaxy Unpacked全球發表會，新款大小摺疊機有望登場，且智慧戒指可能也會同步亮相。（圖／官方提供）

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