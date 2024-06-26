也是16蹲！周杰倫〈牛仔很忙〉舞蹈再掀熱議 粉絲：比Energy還強
Energy睽違多年強勢回歸推出單曲〈星期五晚上〉，而該歌曲的舞蹈中有一個極度消耗體力的16蹲舞步吸引大批群眾跟風挑戰，不管是藝人、網紅或是素人，大家都紛紛拍下自己跳16蹲的影片PO到社群上，Energy此次回歸意外掀起「E16蹲」炫風。不過，近日有網友在Threads上提到「16蹲太紅了，還有人記得周杰倫這支舞有多累嗎？」意外吸引大批網友熱議，紛紛指出當年周杰倫〈牛仔很忙〉的舞蹈真的很難跳，「可能連他自己都無法復刻這個挑戰。」
記者洪生儒／綜合報導
周杰倫已經許久沒有在台灣公開露面，沒想到昨（25）日在東區參加精品品牌活動時，吸引了大批人潮擠爆現場，他也首度透露8月檔期已空出，希望能在大巨蛋開唱，掀起網友高度關注與討論。而有網友在複習周杰倫的歌曲時，回憶起當年周董也曾跳過比16蹲還要累的舞蹈，該網友在Threads發文寫道：「最近16蹲太紅了，還有人記得周杰倫這支舞有多累嗎？」並在貼文中附上周杰倫11年前的歌曲〈牛仔很忙〉MV片段。
從〈牛仔很忙〉的MV中可以看到，周杰倫的歌曲到副歌時也展現了一段連續蹲跳的舞蹈，經過《NOWnews今日新聞》記者實際計算後發現他也是連續蹲跳16下，只是周杰倫的舞蹈看起來是在蹲下後還沒完全站起來就又接著蹲跳，而且雙手在蹲跳時還要做出搭配的動作，難度看起來更高。不少網友看到貼文後，都紛紛留言表示：「周杰倫這個舞感覺更累欸」、「你們是不是想累死現在的網紅們」、「我那時候還覺得沒什麼，現在覺得周杰倫真的酷斃了」、「他現在應該跳不動這首歌了吧」、「可能連他都無法復刻這個挑戰。」
不過，也有網友認為Energy的16蹲讓人讚嘆的原因是他們都已經有年紀了還可以這樣跳，「周杰倫跟Energy年紀差不多，但Energy還可以16蹲」、「叫40歲的周杰倫再跳跳看，我覺得16蹲嚇到大家的是他們都超過40歲了。」也有網友提到天后瑪丹娜過去也曾挑戰過16蹲，「把瑪丹娜當空氣嗎？人家42歲時還是穿高跟鞋跳16蹲呢」、「瑪丹娜那個真的是神。」