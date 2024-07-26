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網掀搶購潮！印尼神級炒麵出營多巨無霸天王杯　只有「這裡」獨賣

▲營多杯麵上市的五周年紀念，推出「營多巨無霸天王杯」包裝。（圖／品牌提供）
▲營多杯麵上市的五周年紀念，推出「營多巨無霸天王杯」包裝。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

夏日炎熱的高溫，常常讓人沒有胃口，這時候來上一碗異國風味的炒麵，絕對是個開胃好選擇。提到異國炒麵，不少人絕對直覺首選就是印尼神級炒麵「營多麵Indomie」，營多麵創立於西元1970年，已擁有悠久之熱銷至全球多達100多個國家，除了CP值高外，獨特醬料調味、麵條口感Q彈，鹹甜中帶一點小辣，總是讓人不自覺一口接著一口停不下來，也難怪可以成為經典不敗。

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▲印尼神級炒麵「營多麵Indomie」，印尼獨特天然香料的異國風，只有吃過的人才會知道的魅力。（圖／品牌提供）
▲印尼神級炒麵「營多麵Indomie」，印尼獨特天然香料的異國風，只有吃過的人才會知道的魅力。（圖／品牌提供）
今年也是營多杯麵上市的五周年紀念，品牌特別推出重量級「營多巨無霸天王杯」包裝，創意吸睛的外包裝，直接在網路引發熱議。品牌居然直接將營多經典印尼炒麵重量杯，製成擬真放大款的保冷袋，不管是野餐、露營，超實用的保冷功能，直接隨身帶著走，還可以做為可愛造型的外出小包也無違和，難怪一推出就在網路上引起討論，不少鐵粉都喊話想要帶回家收藏。

▲擬真放大款的保冷袋外包裝，不管是野餐、露營都超實用。（圖／品牌提供）
▲擬真放大款的保冷袋外包裝，不管是野餐、露營都超實用。（圖／品牌提供）
這次重量級「營多巨無霸天王杯」包裝，除了可愛的外袋之外，內含6個營多經典印尼炒麵重量杯，將以每個339元的超值價，從7/26起一直到9/3，在全省7-11超商獨家限定販售，且數量有限，售完為止，想要買的民眾還得手刀購入！

▲「營多巨無霸天王杯」將在7-11獨家販售。（圖／品牌提供）
▲「營多巨無霸天王杯」將在7-11獨家販售。（圖／品牌提供）
營多經典印尼炒麵，有著豐富味蕾的南洋異國香料，獨立醬包還可以跟隨喜好添加，搭配上Q彈麵條，只需要簡單熱水沖泡麵體３分鐘並瀝乾，加入醬料拌勻，最後撒上畫龍點睛的紅蔥酥，最美好的南洋獨特口感快速上桌，不管是辛苦加班、半夜想吃消夜補充能量，又或是炎熱天氣想要開開胃的時候，營多麵都能成為你的最佳選擇。

▲不管是辛苦加班、半夜想吃消夜，營多印尼炒麵都是最佳選擇。（圖／品牌提供）
▲不管是辛苦加班、半夜想吃消夜，營多印尼炒麵都是最佳選擇。（圖／品牌提供）

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