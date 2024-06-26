校安議題刻不容緩 鄭英耀：5方向修正「學生輔導法」
校園安全議題刻不容緩，教育部長鄭英耀今（26）日表示，將以增加輔導人力、確定學生輔導諮詢中心組織的定位、協助各類輔導老師在職進修等5大方向修正《學生輔導法》，明（27）日會在院會提出報告。
記者林則澄／台北報導
鄭英耀今日受邀立法院教育及文化委員會第17次全體委員會議，他在會前接受媒體聯訪，談到《學生輔導法》的修正就是為了提供一個更好的教育服務品質，也是教育部、社會大眾以及所有的家長共同關心的議題，因此如何維護學生的權益，並且能讓老師有個更好發揮教學專業的空間非常重要。
鄭英耀表示，目前大概朝5個方向修正《學生輔導法》，首先就是希望能夠適時調整、增加輔導人力，其次也會加速統合三級的輔導人力，加進心理師、社工師，使其發揮輔導效能，再者則是地方機關的學生輔導諮商中心的定位功能，包括主任等人事派任，會由更加專業的人升任，能夠統籌整個區域的輔導、轉介等事宜。
鄭英耀也說，未來也會統合城市的一些輔導人力進到學校，能夠即時協助學校解決緊急事件以及其他相關問題，另外他也希望各級學校的各類輔導老師，要有在職進修的機會，能夠隨著專業與時俱進，以上修正方向明日會在院會報告。