國台辦回應「放棄台獨」後的究責問題！駁斥有中媒介入台政論節目
中國國台辦發言人朱鳳蓮，26日在例行記者會上，針對台媒報導稱，有中國官媒疑似介入台灣電視台政論節目製作一事，予以駁斥，控是「徹頭徹尾的假新聞，純粹是造謠」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
朱鳳蓮批評，民進黨當局慣於指使綠營媒體對台灣民眾進行認知欺詐，分化台灣社會，煽動兩岸敵意對立，肆意的栽贓陷害、恐嚇，懲罰不同立場的媒體，大搞綠色恐怖，製造寒蟬效應，粗暴剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣民眾的利益福祉，破壞兩岸關係發展，惡意抹黑攻擊大陸，欺騙誤導台灣民眾，用心極為險惡。
朱鳳蓮強調，希望廣大台灣民眾認清民進黨當局，操弄輿論的欺騙性和危害性，以實際行動維護自身的正當權益，也正告民進黨當局，立即停止為了政治私利，損害台灣同胞切身利益、破壞兩岸關係的行徑。
朱鳳蓮所說的是近日有媒體報導，疑似有中國官媒參與台灣電視台政論節目製作，更派人在錄影棚盯梢，目前文化部、陸委會均表示會做調查，涉事電視台則稱此事「毫無根據」。
而在被港媒問到，對於台灣一些過去曾主張「台獨」、但目前立場已發生轉變的人，北京是否還會追究其刑事責任時，朱鳳蓮的回應則是，《關於依法懲治「台獨」頑固分子分離國家、煽動分裂國家犯罪的意見》嚴格依法制定，堅持寬嚴相濟、罰當其罪，「台獨」頑固分子主動放棄「台獨」分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，並且採取措施減輕、消除危害後果或防止危害擴大，符合相關規定的，可以依法不追究部分甚至全部刑事責任。