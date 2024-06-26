北韓六度「屎攻」！250「穢物氣球」飄向韓國 仁川機場也受影響
近來北韓頻頻向韓國投放含有糞便、垃圾的「穢物氣球」，在25日晚間又向韓國空飄250顆穢物氣球，其中100多顆落在京畿道北部和首爾等地，這也是北韓今年以來第六波向韓國空飄氣球。仁川機場也因為北韓一連串的「屎攻」攻勢，今（26）日凌晨的起降作業受到影響。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部26日表示，北韓（朝鮮）25日晚間向韓國空飄超過250顆穢物氣球，其中100多顆落在京畿道北部和首爾等地。氣球挾帶的物品主要為紙類垃圾，不含有對安全構成危害的物質。由於氣球所掛載的物品重達10公斤，也因此軍方呼籲民眾應該多留意氣球從高空急速墜落時所造成的危害。截至目前聯合參謀本部未接獲氣球落地導致財產損失的相關報告。
不過據仁川機場表示，因北韓再度空飄穢物氣球為了保障飛行安全，避免飛機引擎吸入穢物氣球等異物，26日凌晨1點46分至4點44分，國內和國際航班的起降將會延誤或暫停，直至3個小時後的上午7時才恢復正常。
這是北韓今年以來第六次對韓國空飄氣球。為抗議脫北者團體對北韓發放反朝傳單，北韓於上月28日至本月9日一連4次空飄氣球。雖然一度暫停此挑釁行為，但隨著脫北者團體再度向北韓發放傳單，北韓勞動黨副部長金與正警告將「如數奉還」，北韓也在本月24至25日夜間再次對韓投放氣球。
不僅空飄氣球！北韓26日又射彈 韓半島局勢緊張
雖然韓國軍方在9日時，於邊境地區重啟對北韓擴音喊話，但此後至今未再啟動。但有鑒於北韓在次空飄氣球，並在同日凌晨試射彈道飛彈，韓國軍方也持續關注。
北韓26日淩晨5時30分左右從平壤一帶向韓半島東部海域發射型號不明的彈道導彈，其飛行距離達250多公里。韓軍推測該導彈為高超音速導彈，並且試射以失敗告終。