特企／韓國潮流美食文化節　SOGO忠孝店限時熱賣

韓國一直以來都是國人出國旅遊選擇的熱門國家之一，韓國的飲食文化也隨著韓劇及KPOP熱潮席捲全球。為此，由韓國aT農水產食品流通公社與韓國商品進口商協會，結合台灣的百貨業者，舉辦了一系列的韓國商品展，此次更是特別選在遠東SOGO忠孝店，即日起至7/8止韓國潮流美食文化節。在炎炎的夏日裡與對韓國美食有興趣的朋友們碰面，期望將韓國美食推廣給每一位喜愛美食的朋友們品嚐。
提起韓國泡菜可是不可缺少的，我們特別推薦慶尚北道的「韓國正安泡菜」，在台銷售已有20餘年，是台灣銷售量第一的韓國原裝進口泡菜。除此之外現場還可以購買到深受廣大消費者的喜愛的「Binggrae」香蕉牛奶，此飲品是韓國人民從小喝到大的幸福味道。甕狀的專利包裝更是囊括韓國文化歷史，是前往韓國旅遊必喝的指標性飲料。2024年更是「Binggrae」香蕉牛奶50週年慶，現場除了展售相關周邊產品外更加碼滿額贈。韓國經典老品牌復刻飲品，「McCOL 大麥汁」、「椒井氣泡水」、「泉淵汽水」、「Frais Jus 果汁」，多種夏季飲品沁涼消暑；另有小朋友最愛、來自韓國的Pororo啵樂樂化身香甜的乳酸飲料，搭配不同水果口味好清爽！韓國第二大製菓公司「好麗友」所推出的預感洋芋片，共有原味、起司、洋蔥三種可謂可供選擇。再來是實演美食的部分，今年首度受邀設立快閃櫃的「江陵阿嬤韓鍋料理」以及「甩鍋雞」，不藏私的將一道道美味又少見的韓國菜餚全部帶進台灣，讓人彷彿置身於韓國之中。
當然韓國作為亞洲飲酒量之冠的國家，此次文化節少不了各式各樣的酒品，有韓國銷售第一品牌如露水般釀造的純酒-復古新真露，今年度慶祝100週年特別贈送限量版蟾蜍公仔；1200年韓國文化遺產~民俗酒安東燒酌，香氣細膩豐富，口感乾淨獨特，隨著時間推移陳放風味亦發十足濃郁。限量到貨，值得您品味珍藏；以及用韓國在地的大米及原料搭配獨門生米發酵技術釀造-MAGO瑪穀馬格利酒。包準讓你咕嚕咕嚕喝不停，抿抿嘴回味無窮再來一杯。
限時開展的韓國潮流美食文化節除了有上述品類之外，也有種類豐富且多樣化的居家生活&美妝類別的商品等著各位親臨現場發掘！另外還有吸睛的泡麵打卡牆、專業調酒師現場表演調酒、酒瓶遊戲挑戰、滿額送韓式拍貼機體驗券、免費韓服體驗以及韓味料理教室等韓式文化潮流體驗活動唷。
期間加碼活動：
6/25-7/8期間持快樂購卡，於忠孝館12F活動會館當日累積消費滿2,000元(含)以上，憑同卡號電子發票及銷貨明細過卡參加「韓漾生活滿額抽」活動壹次，有機會抽到機票、手機及韓國美食、精美小物等。
6/27、6/28、7/1、7/2、7/3、7/8這六天持快樂購卡，於忠孝館12F活動會館當日單筆消費滿1,000元(含)以上，憑同卡號電子發票及銷貨明細過卡兌換「指定好禮」壹份，贈品數量有限送完為止。