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打造「夜間星巴克」商機！金色三麥上興櫃　午盤股價飆漲97%

▲金色三麥今（26）日以每股168元登錄興櫃，開盤10分鐘內股價飆漲至315元，午盤更拉高到331.5元，漲幅97%展現蜜月行情。圖為金色三麥旗下新品牌SPORTS NATION。（圖／NOWnews資料照片）
▲金色三麥今（26）日以每股168元登錄興櫃，開盤10分鐘內股價飆漲至315元，午盤更拉高到331.5元，漲幅97%展現蜜月行情。圖為金色三麥旗下新品牌SPORTS NATION。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

金色三麥今（26）日以每股168元登錄興櫃，開盤10分鐘內股價飆漲至315元，漲幅達87.5%，午盤更拉高到331.5元，漲幅97%，等於股價漲快一倍，展現超強大蜜月行情。

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金色三麥目前資本額約2.19億元，旗下共有「金色三麥Lebledor」、「SUNMAI」、「微兜petit doux」、「BAC」、「咖哩樹」、「麥漢堡」、「BlahBlah Bar」、「SPORTS NATION」等品牌。2023年整體營收達19.46億元，年增30%，稅後淨利2.31億元，年增90%，每股盈餘（EPS）為10.54元，創下亮眼佳績。

日前金色三麥旗下新品牌SPORTS NATION進駐大巨蛋遠東Garden City，導入全球第一座「電子酒精交易所」，數位互動裝置搭配智慧自助取酒牆，8.3米環狀螢幕顯示「浮動酒價」，其酒品價格會隨民眾取酒成交量起伏，增加與消費者的互動性，目標年營業額破1億元。

對於餐飲後市，董事長葉冠廷樂觀看待，表示今年上半年旗下品牌合計已開出4間店，預期下半年會再開出2至3間店，也由於積極擴店，展現強大動能，因此他預期明年營收表現將不俗，未來希望打造金色三麥成為「夜間星巴克」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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