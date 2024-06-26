邀參謀總長報告漢光演習雜音多 馬文君：不是什麼都是秘密
國民黨立委馬文君本週擔任立院外交及國防委員會召委，今（26）日邀請參謀總長梅家樹就漢光演習進行專案報告，不過，外界傳出影響統御、機密資訊等擔憂。馬文君強調，這次漢光演習變革多，取消項目也不少，因此請主責戰術層級的總長報告很適合，希望部長顧立雄及外界不用多慮。
記者林詠青／台北報導
國民黨立委馬文君今天在外交及國防委員會質詢時，針對她邀請參謀總長梅家樹備詢引發外界諸多質疑，對國防部長顧立雄表示「聞道有先後，術業有專攻」，這次漢光演習很多變革，她認為找參謀總長說明比較適合。馬文君指出，現在什麼議題動不動就牽扯藐視國會、調查權、聽證權，上演一下認知戰，「我覺得這些都非常多餘」。現在台海情勢緊張，沒有理由不讓國人清楚知道我們面對的是什麼樣的環境。馬文君提及上次到太平島的經驗都很平順，強調「我們不可能製造衝突，這對我們一點幫助都沒有，我們連逃都逃不掉。」
馬文君也關注，為何「聯興」跟「聯雲」操演沒有納入這次漢光演習？
梅家樹則解釋，主要是因為漢光演習的聚焦在防衛作戰，「聯興」跟「聯雲」有空降反空降、兩棲作戰等其他任務需達成。
民進黨立委洪申翰也關心，這次漢光演習取消校閱及火力展示，但這部分對提振國人信心也很重要，是否考慮把演習跟火力展示擴大分開舉行？梅家樹則回應，國軍武器裝備籌獲之後展現給國人還是有其必要性，會考量如何去做。