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最新民調好驚人！黃國昌、黃捷入榜印象最好　「這人」成監督冠軍

▲《菱傳媒》今（26）日公布「未來政治領袖調查」，綠委黃捷、蘇巧慧、白委黃國昌也在印象最好立委中榜上有名。（圖／民眾黨團提供）
▲《菱傳媒》今（26）日公布「未來政治領袖調查」，綠委黃捷、蘇巧慧、白委黃國昌也在印象最好立委中榜上有名。（圖／民眾黨團提供）

記者莊蕙如／台北報導

《菱傳媒》今（26）日公布「未來政治領袖調查」，根據調查結果，縣市首長中高雄市長陳其邁在印象、施政績效、影響力及未來發展都遙遙領先其他縣市首長。立委部分，綠委黃捷、蘇巧慧、白委黃國昌也入榜印象最好立委，另外，民眾認為監督行政機關最有力前兩名分別為綠委王世堅、白委黃國昌。

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根據調查結果顯示，縣市長組包括副市長在內共調查24人，其中在第一項指標「印象最好」部分，第一名是拿到48.6%的民進黨高雄市長陳其邁、第二名是14.0%的國民黨台中市長盧秀燕、第三名是6.5%的國民黨雲林縣長張麗善。

第二項指標「施政績效」部分，前三名同樣依序是陳其邁的48.9%、盧秀燕的14.8%、張麗善的6.7%。

根據《菱傳媒》分析，民進黨高雄市長陳其邁在各項目調查中均名列前茅，顯示其在印象、施政績效、務實穩定性和未來發展等方面均獲得高度認可。國民黨台中市長盧秀燕雖然在各項目中穩居第二，顯示出穩定的表現，但與第一名仍有差距。

另外，立法委員組共調查35人。調查顯示，在第一項指標「印象最好」部分，第一名是民進黨立委黃捷的12.5%、第二名民進黨立委蘇巧慧的10.1%、第三名則為民眾黨立委黃國昌的9.7%。

第二項指標「有力監督行政機關」部分，第一名是民進黨立委王世堅的16.0%、第二名是民眾黨團總召黃國昌的14.6%、第三名是民進黨黃捷的8.6%。

《菱傳媒》也分析，民進黨的表現突出，其中，以30歲最年輕之姿當選立委的黃捷，在整體印象和未來發展方面均排名第一，顯示她進入國會後，展現出強大影響力和潛力。王世堅仍維持市議會時期的辛辣問政風格，因此在監督行政機關方面表現突出。

國民黨方面，立法院長韓國瑜在政策影響力和未來發展方面得到好評；近期仇恨值最高的民眾黨團總召黃國昌，在監督行政機關和政策影響力方面，仍然有不錯表現。

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