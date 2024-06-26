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完善專輔人力刻不容緩　萬美玲：霸凌通報案件4年「成長3.3倍」

▲國民黨立委萬美玲表示，校園3害包括「霸凌、毒品、黑幫」，其中霸凌通報案件4年增加3.3倍。（圖／記者林則澄攝）
▲國民黨立委萬美玲表示，校園3害包括「霸凌、毒品、黑幫」，其中霸凌通報案件4年增加3.3倍。（圖／記者林則澄攝）

記者林則澄／台北報導

霸凌、毒品、黑幫問題正是校園3大要害，國民黨立委萬美玲今（26）日表示，108年的霸凌的通報案件數767件，到了112年變成2502件，成長3.3倍之多，顯現專輔人力的完善設置刻不容緩，但她提醒，政策祭出之後也應考量各個縣市的財政狀況，不要中央機關請客，卻讓地方買單。

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立法院教育及文化委員會今日召開第17次全體委員會議，針對《 學生輔導法部分條文修正草案》邀請教育部長鄭英耀等人詢答。國民黨立委萬美玲提到，霸凌、毒品、黑幫正是目前校園3害，其中108年的霸凌的通報案件數767件，112年變成2502件，成長3.3倍之多，不含未被通報的案件，另據董氏基金會調查，全台2.5%的青少年曾遭網路霸凌，還有18.8%的青少年更曾因此出現自傷的情況，然而網路霸凌的案件不易發現以及收集，即便設有反霸凌專線、24小時的專人接聽服務，然而純靠電話接聽實際幫助不大。

另外萬美玲指出，依照警政署資料統計，目前6歲到23歲持有、使用毒品的學生正在下降，但在販賣的人數仍在增加，而且黑幫入侵校園的情況比比皆是，只是程度的不一，雖有警政的系統介入，但若學生出現疑似狀況的時候，透過專輔人力適時拉人一把，會比警政、學務系統力量來得有用。

萬美玲表示，希望上述督促，能讓教育部《學生輔導法》修得更好，並且專輔人力都能到位，最後也應審視各個縣市的財政狀況，不要中央機關請客，卻讓地方買單。

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