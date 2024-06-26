點名朱立倫、江啟臣　民進黨喊：藍白別當中國打壓台灣幫兇

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洪申翰表示，有媒體爆料，中國官媒駐台人員直接進駐指揮台灣政論節目，這是一個非常嚴肅的議題，有關單位應該儘速查明，若報導為真，除了打破了言論與新聞自由，更直接觸犯相關法規，包含《兩岸人民關係條例》第33條之一規定，不得與中國黨政軍有任何形式的合作、《衛星廣播電視法》中也有相關的罰則，最高可處200萬元罰鍰等。
洪申翰說，昨日民進黨立法院黨團為此召開記者會，竟看到藍委陳玉珍在記者門口長時間鬼鬼祟祟的偷聽，不禁令人質疑，是否特別要掌握其他的現場資訊？回報相關情資？進而在現場監聽、盯梢，甚至不惜大鬧整場記者會進行，希望陳玉珍與國民黨團說明清楚。
宋承恩指出，這份懲戒台獨22條文件，證明由中國直接把手伸入台灣的民主，過去曾用內部滲透、編輯台監管、金錢與人員流動的介選等文攻武嚇的手段，到現在以司法的手段，證明中國就是要消滅台灣的民主。
宋承恩提到，這份懲戒台獨22條的文件是法律性的解釋，把中國的《刑法》及《刑事訴訟法》適用到涉犯台獨及台灣人民，然而，中國採取此種手段，希望國際上形成論述，如王毅所說，反台獨是為了兩岸和平，兩岸和平就是印太和平，而印太和平的唯一道路就是中國統一，中國刻意混淆視聽，更對國際現狀做錯誤描述，根本就是中國在破壞現狀。
吳崢指出，在中國推動台獨22法新規後，國民黨主席朱立倫稱「中國對於中華民國沒有司法管轄權」，司法管轄權是一個國家主權的象徵，第一，朱立倫承認中國主權，第二，中國的司法管轄權管不到台灣，等於中國和台灣是兩個主權各自獨立的政治實體，此言論就是中共口中的兩國論，提醒朱主席未來至中國也可能被列為台獨分子，提醒國民黨不要再淪為中國打手、正視中國打壓台灣的作為。
吳崢公開質問兩個人，第一位，立法院副院長江啟臣，上禮拜率團至WHA大會，爭取台灣加入國際組織，這樣的行為也等同觸犯了台獨22條的規定，江副院長是否也要替台灣說話? 另外，台灣民眾黨黨主席柯文哲主席面對這樣新規定，公開稱「中共就是台灣豬隊友」，請問這是哪一隊隊友，什麼時候中共和台灣是隊友，面對台商李孟居在中國被拘役1400天、富察至中國後至今還沒回來兩起事件，柯文哲主席竟還把中國稱為隊友，難道柯文哲至今還在主張兩岸一家親？呼籲江啟臣、柯文哲回答質問，不要成為中國打壓台灣的幫兇之一。
「每次討論中國因素相關主題，藍白就會有膝反射的說，不要在台灣內部找敵人搞對立！」洪申翰強調，民進黨非常嚴正告誡國眾兩黨，真正造成台灣對立、不安的，不是民進黨，而是中共無所不用其極想把觸手伸入台灣，利用滲透、法律戰、政治戰等方式要控制台灣，民進黨要做得很簡單，就是辨識出這些風險因素並正面的面對，無意在台灣內部找敵人。