巷仔內／賴清德跳票拒絕到立法院國情報告　硬要找大法官當擋箭牌

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但過去從不曾有過總統到立法院報告，原因就卡在，過去的《立法院職權行使法》規定，「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。」因為並沒有規定，若黨團協商無共識，該怎麼處理，因此過去在野黨提案邀請總統國情報告，最後都不了了之。
而這次修正的《立法院職權行使法》，就是要明確規範，「總統於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立法院進行國情報告。 新任總統於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答。」
原始《憲法》規定，「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」但並沒有禁止立委在國情報告時對總統發問，硬要說「質詢」等同「口頭提問」，根本就已經超議《憲法》。
要不要到立法院國情報告，取決於賴清德的意志，若真有誠意尊重國會，願意報告、願意回答在野黨立委問題，就不該拿《憲法》當擋箭牌，還下指導棋要大法官幫忙背書。這是國會改革四大重點當中，最不需要釋憲的項目。
賴清德在當閣揆時，稱自己是務實的台獨工作者，是首位在答詢時說台獨的閣揆；賴清德競選總統時辯論稱，《中華民國憲法》是災難，也引發風暴；賴清德就任時更公開說提兩國論，稱中華民國與中華人民共和國互不隸屬。言行處處不遵守《憲法》的總統，如今卻又不斷化身《憲法》的捍衛者，動不動就稱在野黨違憲、毀憲亂政，何其諷刺？
若要拿憲政危機來恐嚇人民，試問，《憲法》規定，行政院提覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原案，行政院院長應即接受該決議或辭職。但行政院卻又提釋憲，這算是接受還是部接受立法院決議？若不接受又不辭職，不也是憲政危機嗎？兩國論、台獨，都不擔心引發憲政危機了，總統府到國情報告，難道會引發比台海戰爭更嚴重的後果嗎？