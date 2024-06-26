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共享烤鮮蚵吃到飽瀉到虛脫！台中燒烤店疑食物中毒6人送醫

▲沙鹿區某燒烤店疑似發生食物中毒事件，食安處人員採檢砧板化驗。（圖／台中市政府提供，2024.06.25）
▲沙鹿區某燒烤店疑似發生食物中毒事件，食安處人員採檢砧板化驗。（圖／台中市政府提供，2024.06.25）

記者顏幸如／台中報導

天熱更要小心食物新鮮度！日前有民眾到台中市某家燒烤店吃生烤海鮮，一天半後陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，有人一天拉了7次肚子，同行共6人住院治療。消費者事後回想，疑是烤鮮蚵吃到飽沒烤熟，才拉到虛脫。

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台中市林姓男子上周和2名朋友到大甲李綜合醫院急診就醫，除了不斷拉肚子，還有腹痛、噁心等症狀，檢查後身體發炎指數過高，還有血便。醫師研判吃到不乾淨的海鮮，疑似感染腸炎弧菌導食物中毒。

林男想起前兩天跟朋友到沙鹿吃熱炒和海鮮，還有烤鮮蚵吃到飽，懷疑是這餐出問題，住院時打電話問候一起用餐親友，得知親戚也出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀。當天用餐菜色不盡相同，唯一共同點是都吃了烤鮮蚵，懷疑是沒烤熟惹禍。因親友為年紀較長的長輩，情況持續好幾天沒改善，21日才就醫，經抗生素治療，6人皆平安出院返家。

▲沙鹿區某燒烤店疑似發生食物中毒事件，食安處人員前往稽查。（圖／台中市政府提供，2024.06.25）
▲沙鹿區某燒烤店疑似發生食物中毒事件，食安處人員前往稽查。（圖／台中市政府提供，2024.06.25）
肝膽腸胃科主任醫師賴大豊強調，感染性常見的食物中毒，包括腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。最常見的腸炎弧菌，是吃下沒煮熟的海鮮導致，潛伏期約4至90小時，平均約17小時，感染後常會出現腹瀉、腹痛或伴隨發燒、頭痛、噁心、嘔吐，少數有血便，比較輕微則會自行康復。

台中市食安處今（26）日表示，19日接獲大甲李綜合醫院通報，多位民眾16日晚間到沙鹿區某燒烤店用餐後，事後出現噁心、嘔吐等疑似食品中毒的症狀，截至昨日止共有6位民眾就醫，經診療後均已返家休養。

食安處獲報當日立即派員到餐廳稽查，現場有生熟食刀具及砧板混用、冰箱中生熟食材混放、餐具籃積塵等缺失，當場責令業者限期改善，若後續複查不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬元至2億元罰鍰；當天也採集食物、環境等檢體送驗，預計最快兩週後有初步結果。

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