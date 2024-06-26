共享烤鮮蚵吃到飽瀉到虛脫！台中燒烤店疑食物中毒6人送醫

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林男想起前兩天跟朋友到沙鹿吃熱炒和海鮮，還有烤鮮蚵吃到飽，懷疑是這餐出問題，住院時打電話問候一起用餐親友，得知親戚也出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀。當天用餐菜色不盡相同，唯一共同點是都吃了烤鮮蚵，懷疑是沒烤熟惹禍。因親友為年紀較長的長輩，情況持續好幾天沒改善，21日才就醫，經抗生素治療，6人皆平安出院返家。
肝膽腸胃科主任醫師賴大豊強調，感染性常見的食物中毒，包括腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。最常見的腸炎弧菌，是吃下沒煮熟的海鮮導致，潛伏期約4至90小時，平均約17小時，感染後常會出現腹瀉、腹痛或伴隨發燒、頭痛、噁心、嘔吐，少數有血便，比較輕微則會自行康復。
台中市食安處今（26）日表示，19日接獲大甲李綜合醫院通報，多位民眾16日晚間到沙鹿區某燒烤店用餐後，事後出現噁心、嘔吐等疑似食品中毒的症狀，截至昨日止共有6位民眾就醫，經診療後均已返家休養。
食安處獲報當日立即派員到餐廳稽查，現場有生熟食刀具及砧板混用、冰箱中生熟食材混放、餐具籃積塵等缺失，當場責令業者限期改善，若後續複查不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬元至2億元罰鍰；當天也採集食物、環境等檢體送驗，預計最快兩週後有初步結果。