馬治薇疑「受中國資助」遭收押！10萬元交保 限制出境出海
2024大選期間，參選桃園第一選區的無黨籍參選人馬治薇，因涉嫌接受來自大陸的選舉資金，遭到桃園地檢署向法院聲請羈押獲准，並提起公訴。時至今日，馬治薇已被羈押5個多月，桃園地方法院於本月13日裁定以10萬元交保，並限制居、出境、出海8個月。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，馬治薇過去曾擔任民眾黨桃園市發言人，去年原本計畫代表民眾黨，參選桃園第一選區立委，卻因過去曾與中華統一促進黨來往，始終無法獲得民眾黨的信任。事後，馬治薇仍以無黨籍的身分參選，卻在選舉期間，疑似接受中國的政治資金，遭檢方起訴。
根據檢方偵查，發現馬治薇在去年4月、5月、10月及12月間，多次前往中國，拜訪中國對台工作人士，陸續獲得對方以泰達幣補助，金額高達100多萬新台幣，並要求她提供台灣選情和情治人員資料。
檢方掌握相關事證，認定馬治薇涉嫌透過中國資金影響選情，並洩露台灣情治人員個人資料，罪嫌重大。遂依涉及違反《反滲透法》、《個人資料保護法》等嫌疑，向法院聲請羈押獲准，並提起公訴，全案移送桃園地方法院審理。
桃院於本月5日審判時，裁定馬治薇以新台幣10萬元交保，且於停止羈押釋放時起限制住居，並限制出境、出海8個月。