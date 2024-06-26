辣妹服務生被不景氣打敗！Hooters關閉美國40多間生意不佳分店
美國老牌連鎖餐廳Hooters，以店內穿著清涼的辣妹服務生聞名，但是辣妹服務生也難敵食品原物料成本與人力成本上升帶來的經營挑戰，Hooters近日宣布為了應對市場壓力，將關閉美國表現不佳的分店，分布在全美14個州多達44家據點將被關閉。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《USA Today》報導，Hooters在聲明中表示，為了應對當前餐飲市場面臨的壓力，不得不將表現不佳的分店關閉，但是Hooters將繼續在海外合適地點開設門市，同時推出Hooters冷凍食品業務，讓產品跨足到零售雜貨業。Hooters強調，在這個時刻，確保員工的福祉是首要任務，「Hooters這個擁有41年歷史的品牌仍然具有高度的彈性和韌性。我們期待繼續為客人提供服務，無論他們在家中、在旅途中或是在我們位於美國和全球各地的餐廳」。
Hooters於聲明中並未透露具體關店數目，但《USA Today》報導指出，Hooters對他們說明，全美至少44間分店遭到關閉，其中一些分店將在本週末熄燈，其他的則已經於近日陸續關門。
根據《CNN》報導，餐飲諮詢公司Technomic的數據指出，Hooters目前在全球約擁有300間分店，從2018年迄今已經減少了將近12％。
餐飲業遭受通膨衝擊，根據美國勞工統計局公布最新數據，全美內用餐廳的菜單價格在4月至5月上漲了0.4％，同期快餐店與速食店的菜單價格也上漲了0.2％，尤其是提供較少服務的快餐店與速食店漲價讓消費者特別不滿，許多顧客在網路上抱怨並乾脆減少在這些餐廳用餐，導致餐飲業者經營困難。
不僅是Hooters，其他美國連鎖餐飲像是Applebee’s、TGI Fridays以及紅龍蝦（Red Lobster）最近也都正在關閉分店，紅龍蝦更是宣布破產。