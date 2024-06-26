尋找下一位飛鏢界大谷翔平！專訪DARTSLIVE亞洲最年輕社長多久輝

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2010年，多久輝以應屆畢業生之姿進入DARTSLIVE團隊，他在累積多年的負責飛鏢推廣運動中，協助公司共同企劃飛鏢遊戲，甚至負責海內外的飛鏢運動推廣，不管在香港、韓國還是新加坡等地，他都順利幫助公司成長與推展。
對於飛鏢運動很有熱情，多久輝為何可以36歲之姿就可以坐上台灣支社長職務？多久輝在2010年，作為新人加入了DARTSLIVE團隊。他花費了很多年時間致力於推廣飛鏢運動，幫助公司建立了機台系統。此外，他還參與了在香港、韓國、新加坡等海外地區的飛鏢推廣活動，為這些地區的公司成長和擴展作出了貢獻。 近年來，他隸屬於日本總部的經營企劃部門，參與了DARTSLIVE集團
整體的經營管理和戰略制定，磨練了自己的商業技能。 正是這些推廣經驗和商業技能，還有他對工作的熱情和對飛鏢的熱愛，使他得以成為台灣分公司的支社長。
何謂DARTSLIVE？ 身為領先飛鏢品牌成立動機
多久輝表示，DARTSLIVE是在2003年時，剛好去年是20週年，因為大家的支持之下，一開始經營的動機，原本飛鏢機就是在酒吧大家一起喝酒一邊遊玩的，但那個時候打鏢記錄是需要手動計算的，隨著玩家對飛鏢的熱愛越來越深，煩雜的手動計分逐漸讓人希望「要是這一切都能在Online線上進行，並且可以自動計分就好了。」於是，當時隸屬於SEGA開發子公司的創始成員們決定將飛鏢機連接到網路，並利用IC卡來進行個人認證，構建了一個可以在手機或電腦上管理分數的環境。
DARTSLIVE從日本開始，再到香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地，慢慢從亞洲開始，建立由卡片飛鏢遊戲的文化，不管在台灣等地，飛鏢運動與文化，也成長茁壯。
對於未來台灣市場方案 未來推廣？
多久輝：台灣飛鏢過去可以想到是在酒吧，或是喝酒時一起玩的遊戲，但我們今年來推廣，不但是飛鏢文化，還致力於在學校成立飛鏢課程，希望讓飛鏢成為運動文化中的一環，在大中華圈，甚至台灣，以及亞洲甚至是歐美，都有很好的互動。
儘管全球化的道路充滿挑戰。語言和文化的差異需要我們對產品和服務進行本地化。然而，這也為我們提供了學習和創新的機會，使我們的產品更加符合各地區用戶的需求。如今，我們在亞洲、北美和歐洲都有業務，並將繼續拓展我們的市場版圖。
DARTSLIVE未來的台灣策略與目標 全球化的想法
多久輝：我們對飛鏢的憧憬就像這樣，例如：隨著像大谷翔平選手這樣的棒球巨星的誕生，未來會有越來越多人憧憬這些好手。飛鏢運動也一樣，大家或許會很憧憬這些飛鏢巨星，並開始進行飛鏢運動，未來帶動整個飛鏢市場成長。
我們計劃進一步擴展我們的全球市場，特別是在台灣、香港及東南亞市場一直是我們的重點開發市場。推出更豐富的飛鏢活動跟國際賽事，並且利用DARTSLIVE飛鏢機台的優勢，創造出更豐富的遊玩項目跟技術，讓我們的玩家熱愛飛鏢。
DARTSLIVE度過疫情危機 未來的挑戰以及突破？
多久輝：疫情的時候，的確讓我們很辛苦，但是我們也努力開發家庭用的機台，香港、新加坡甚至台灣等都受影響，尤其對現場營業人員都很困擾。
不過還好台灣的店家跟機台都很努力恢復，我們也致力於其他方式的飛鏢競賽推廣，在家中也可享受飛鏢運動的文化，連線對戰等服務，也因應疫情而生，我們反而是把危機變成轉機，把過去不行做到的想法，透過疫情實現，讓線上對戰會有更多機會成長，反而是轉戾點。
未來對於DARTSLIVE 飛鏢運動的想法？
多久輝：感謝大家的關注。我們希望通過我們的努力，讓飛鏢不僅是一項運動，更是一種文化。不論您是飛鏢愛好者還是新手，DARTSLIVE都歡迎您的加入，一起享受飛鏢的樂趣。謝謝大家。