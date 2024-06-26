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湖人留詹皇出大招！傳開出3年52億最大合約　41歲年薪將逼近19億

▲洛杉磯湖人要留住「詹皇」LeBron James，傳開出一份3年總額1.62億美元（約合52.6億新台幣）頂薪合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人要留住「詹皇」LeBron James，傳開出一份3年總額1.62億美元（約合52.6億新台幣）頂薪合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA洛杉磯湖人39歲「詹皇」LeBron James預計跳脫合約恢復自由身，根據《ESPN》記者Dave McMenamin報導指出，湖人計畫提供詹皇一紙3年總額1.62億美元（約合52.6億新台幣）頂薪合約，如果雙方簽下這份合約，屆時41歲的詹皇年薪將高達5800萬美元（約合18.8億新台幣）。

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詹皇年薪逐年增漲　41歲薪水高達5800萬美元

目前詹皇還有價值5142萬美元的球員選擇權，但他必須在6月29日之決定是否執行。此外，由於NBA設有「38歲以上條款」，故39歲的詹皇無法簽署超過3年的合約。

詹皇在職業生涯已經獲得4枚冠軍戒指，但他渴望再添一冠。上個賽季，這位39歲的老將出賽71場，場均繳出25.7分、8.3次助攻和7.3個籃板，並連續3年入選年度第三隊。儘管詹皇和Anthony Davis保持相對健康的狀態，但今年湖人仍在季後賽首輪被丹佛金塊淘汰。

湖人總經理Rob Pelinka表示，詹姆斯是球隊「A計劃」的主要目標，他們希望透過簽下這份3年合約。據消息指出，年薪將逐年增漲，漲幅為5%、8%、8%，當詹皇41歲時，他的年薪將高達5800萬美元(約18.8億台幣)。

詹皇經紀人Rich Paul已預告詹皇計劃在今年夏天成為自由球員，意味著他不會執行下個賽季價值5142萬美元的球員選擇權。湖人希望透過這張頂薪合約，確保未來3年詹皇還是湖人的一分子，並助力他實現第5枚冠軍戒指的夢想。

此外，詹姆斯的兒子Bronny James即將參加NBA選秀，他曾與湖人和鳳凰城太陽隊進行試訓，達拉斯獨行俠、明尼蘇達灰狼隊和多倫多暴龍都對這位「皇子」展現出濃厚興趣，Broony的動向也可能牽動詹皇的最終決定。

湖人休賽期目標續約詹皇　尋求第3球星

湖人在休賽季不僅要處理詹皇的續約問題，還需要尋求更多的球星來提升球隊的實力。據《The Athletic》記者Sam Amick報導，詹皇和Anthony Davis都希望湖人能夠全力引進一位第3球星，而湖人今夏擁有3個可交易的首輪籤，將為球隊提供更多可能性。

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