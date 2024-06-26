美股開盤輝達反彈！台積電ADR跟漲　Fed鷹派理事大放鷹

台股居高思危、AI題材續發酵？下半年企業獲利牽動台股漲跌

▲展望2024年下半年，台股將面臨經過上半年大漲後股價評價已處於歷史區間的高檔，兆豐投顧表示，企業獲利成為牽動台股下半年漲跌的重要關鍵因素。（圖／NOWnews 資料照片）
▲展望2024年下半年，台股將面臨經過上半年大漲後股價評價已處於歷史區間的高檔，兆豐投顧表示，企業獲利成為牽動台股下半年漲跌的重要關鍵因素。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

2024年上半年台股在AI題材持續發酵、第一季企業獲利大幅成長且優於預期、ETF熱烈募集強勁資金效應推升下，縱使FED降息機率下降且時點後延，也未能阻擋台股上漲的腳步，加權指數攻上23000點，自年初最低點起算，波段上漲達6000點，漲幅約35%。展望2024年下半年，台股將面臨經過上半年大漲後股價評價已處於歷史區間的高檔，本益比達23.6倍、股價淨值比也達2.36倍，顯示台股股價處於高風險水準，企業獲利成為牽動台股下半年漲跌的重要關鍵因素。

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依據CMoney資料庫數據統計，市場預估2024年整體上市櫃公司預估稅後盈餘年成長率達19.4%。而2024年第一季上市櫃稅後盈餘達8700億元，較去年同期成長45%，明顯高於全年預估成長率。若是維持此一高速成長，則可大幅緩和台股偏高評價處境。

搭配總體經濟數據來看，包括景氣對策燈號分數、單季GDP成長率與加權指數之間的連動來看，四月景氣對策燈號分數已來到35分，為黃紅燈上緣，距離紅燈區38分已近在咫尺，屬於絕對高檔位置，代表景氣過熱，也隱含台股高檔的風險；依據主計處的預估，今年單季GDP年增率呈現開高走低，也為台股增添漲多整理壓力。

FED的貨幣政策依然是影響下半年台股重要因素之一，因為FED尚未決定何時啟動降息循環，也未規劃出未來降息的步調，點陣圖才在五月的FOMC會議中作出調整，將今年原本降息3碼上調至僅降1碼。惟市場似乎並接受FOMC傳達的訊息，依據FEDWATCH TOOL顯示，市場仍預期今年FED將降息2碼。然觀察經濟及通膨相關數據，FED在今年不具積極降息的必要性。因此，下半年仍須留意FED指引與市場預期間的拉鋸對股市的影響。

至於產業趨勢，電子產業AI相關應用仍是市場關注焦點，加上消費性產品復甦，AI PC等題材。手機受惠於中國銷量回復成長，及新品AI手機推出，為需求挹注活泉。NB因低基期，及新品AI PC、Win 10換代推動換機週期，銷量回溫。AI Server需求續強，24H2通用伺服器春燕將現，TV受24H2大型運動賽事驅動，大尺寸面板需求爆發。

傳統產業部分，則聚焦觸底回升、新應用、滲透率提升等議題。包括成衣製鞋重啟上升循環、高爾夫球產業觸底反彈、車用零組件看好AM市場滲透率提升、特用化學品受惠半導體供應鏈在地化及生技看好掛牌效應及營收成長股等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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