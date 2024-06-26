「若櫻壽司」插旗Donki西門店！鮭魚握壽司27元 開幕半價限7天
北部首間「若櫻壽司」插旗Donki西門町同棟的5樓，6月28日起開幕指定商品半價優惠，包括鮭魚六貫拼盤160元、極上松拼盤340元、角high特價75元，相當於每貫鮭魚壽司不到27元開吃，還有人氣菜單通通點得到，像是精選四貫箱壽司（售價120元）同步開賣。
記者鍾怡婷/綜合報導
DONDON DONKI同集團的「若櫻壽司」6月28日正式進駐西門町商圈，限時6月28日起至7月5日開幕優惠，指定商品半價吃，包括鮭魚六貫拼盤160元（原價320元）、10貫極上松拼盤340元（原價680元）、角high特價75元（原價150元），每日優惠數量有限，售完為止。出示追蹤官方IG或FB畫面，再免費贈送毛豆一盤，每人限領一份。
店內熱門餐點還有特選竹拼盤10貫，售價440元；生魚片3種拼盤，售價400元；特製天婦羅拼盤，售價320元；精選四貫箱壽司，售價120元等。並且海外分店的人氣壽司卷首度跨海來台，有加州卷、勁辣炙燒卷、費城卷、鰻魚龍卷，每份有2～3貫，售價100元至120元。
若櫻壽司西門店以和風裝潢為基調，配合柔和的燈光，打造出充滿雅緻與時尚感的用餐空間，顧客在木質元素的環抱，開放式吧檯設計可從任何角度欣賞壽司職人的精湛技藝，將不定期於店內舉辦精彩鮪魚秀，帶來視覺、味覺及氛圍的三重享受。店址就在DONDON DONKI西門店五樓，享受完美食後還可直接到3樓逛街採購。
此外，壽司郎《原神》聯名活動如火如荼展開中，第二波周邊商品「壽司郎 ×《原神》聯名款鑰匙圈」即將在7月1日開跑，只要活動期間內於壽司郎全台門市消滿費500元，即可以180元加價換購乙個。一次推出共6款，包含：珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子，可愛軟萌每天隨身帶著走。
壽司郎也於全台18家壽司郎門市打造了期間限定主題店，希望讓玩家們在享用壽司的同時，還能與自己喜歡的角色有所連結，甚至也吸引許多cosplay玩家盛裝打扮前來取景拍攝。