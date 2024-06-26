快訊／大雷雨襲宜蘭、高雄、桃園！新北等11縣市「大雨特報」

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡桃園市、新竹縣、新北市，持續時間至16時15分
📍桃園市：大溪區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
📍新北市：三峽區、鶯歌區
📍新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉
🟡嘉義縣「山區暴雨」，持續時間至16時51分
📍嘉義縣：大埔鄉、嘉義縣番路鄉
🟡雲林縣、高雄市、嘉義縣、南投縣，持續時間至15時45分
📍雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉
📍高雄市：桃源區、那瑪夏區
📍嘉義縣：竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
🟡宜蘭縣，持續時間至15時30分。
📍宜蘭縣：員山鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區
氣象署資深預報員徐仲毅補充說明，未來一週午後雷陣雨主要受太平洋高壓強度、風向不同，會有3階段變化，首先在週五（6/28）之前，午後雷陣雨集中在「中南部、桃園以北的平地」，山區會有大雨；第二階段在週六至下週一（6/29至7/3），高壓減弱，各地山區、近山區平地要嚴防午後雷陣雨；第三階段從下週二（7/2）開始，午後雷陣雨區域轉為中部以北、山區、接近山區的平地。