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快訊／大雷雨襲宜蘭、高雄、桃園！新北等11縣市「大雨特報」

▲今（26）日午後對流雲系發展旺盛，嘉義以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有「局部大雨」發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（26）日午後對流雲系發展旺盛，嘉義以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有「局部大雨」發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

（更新時間15:25）中央氣象署發布「大雨特報」「大雷雨即時訊息」，今（26）日午後對流雲系發展旺盛，嘉義以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有「局部大雨」發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡桃園市、新竹縣、新北市，持續時間至16時15分
📍桃園市：大溪區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
📍新北市：三峽區、鶯歌區
📍新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉

🟡嘉義縣「山區暴雨」，持續時間至16時51分
📍嘉義縣：大埔鄉、嘉義縣番路鄉

🟡雲林縣、高雄市、嘉義縣、南投縣，持續時間至15時45分
📍雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉
📍高雄市：桃源區、那瑪夏區
📍嘉義縣：竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉

🟡宜蘭縣，持續時間至15時30分。
📍宜蘭縣：員山鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉

▲今（26）日午後對流雲系發展旺盛，氣象署針對嘉義以北、高雄、宜蘭、花蓮山區發布「大雨特報」。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲今（26）日午後對流雲系發展旺盛，氣象署針對嘉義以北、高雄、宜蘭、花蓮山區發布「大雨特報」。（圖／翻攝中央氣象署官網）
⚠️大雨特報警戒範圍

🟡大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

氣象署資深預報員徐仲毅補充說明，未來一週午後雷陣雨主要受太平洋高壓強度、風向不同，會有3階段變化，首先在週五（6/28）之前，午後雷陣雨集中在「中南部、桃園以北的平地」，山區會有大雨；第二階段在週六至下週一（6/29至7/3），高壓減弱，各地山區、近山區平地要嚴防午後雷陣雨；第三階段從下週二（7/2）開始，午後雷陣雨區域轉為中部以北、山區、接近山區的平地。

▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，午後雷雨雖然還是會發生，但雨區明顯縮小。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，午後雷雨雖然還是會發生，但雨區明顯縮小。（圖／中央氣象署提供）

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