批藍白破壞權力分立！賴清德：支持民主的政黨都不能接受對抗憲法

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賴清德提到，這麼多憲政機關都向大法官聲請釋憲，為的就是捍衛台灣民主價值不被侵權的法案破壞，在憲政體制內解決憲政爭議，並不如在野黨所指稱的是毀憲亂政或反民主。
賴清德強調，民進黨反對國會擴權，不是反對國會改革，民進黨一路走來，都堅持打造透明開放、民主永續的國會，至今態度沒有改變、意志更加堅定，「我們支持國會合理改革，但反對以改革之名，罔顧憲政秩序、民主原則，行擴權之實的立法院修法」。
賴清德批評，國民黨與民眾黨聯手修改的國會擴權法案，不但有違憲之虞，更破壞了民主國家的權力分立、監督制衡、人民基本權利保障、法律明確性等原則，這些都對我國憲政制度構成挑戰。
賴清德說，憲法是國家的根本大法，是維繫國家政府運作最核心的要素，支持民主的政黨與社會各界都不能接受任何與憲法對抗的修法行為，對於任何破壞憲政秩序的行為也無法視而不見。
賴清德提到，總統是自由民主憲政的守護者，他做出聲請釋憲的決定，是要透過憲法法庭的裁判，確認這次修法的合憲性和正當性，這是向國家負責、向歷史負責，也才不辜負全民所託。
賴清德表示，憲法法庭是維護憲政秩序、保障公民權利的最高司法機關，相信釋憲審理過程當中的辯論，將會讓台灣民主社會更加成熟。
賴清德呼籲，未來憲法法庭的結果，無論結果為何，朝野都必須尊重且接受，希望社會大眾都能夠支持，他也希望全體黨公職，都能秉持尊重憲法法庭裁判的原則，持續深化台灣的民主。