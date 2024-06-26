啦啦隊女神李多慧推韓文線上課！她害羞自爆將親授「撒嬌公式」

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李多慧也鼓勵所有學習語言的初學者找到自己學習的動機，她認為：「學習最重要的是有動機，再進一步培養成興趣！」所以她在課程設計上，有許多不同面向的單元，讓大家能從中找到感興趣的內容，像是韓國娛樂文化、棒球文化、旅遊或是跟韓國歐巴約會的技巧等，不只是基礎韓文，也會有許多生活會話的應用。李多慧希望大家找到學習動機後，也能保持學習的習慣，她更打趣表示：「當然也希望多慧老師，是引發你學習韓文的動機。」
而李多慧因為剛定居台灣，在被問到這一次線上課程中是否會有一些居家生活的韓文會話內容時，她則害羞表示：「課程中有一個『人人都受用的撒嬌公式』，讓大家學會之後可以在家跟男友撒嬌，應該也算是一種居家內容吧！」李多慧也提到韓文跟中文有一些發音很相似，建議初學者能用這個方式大量記憶字彙，而在這堂課將提供給大家，韓文與中文系統的相似之處，以適合台灣人的邏輯來教學，讓大家更快速上手。
不過，李多慧也提到，台灣人在日常溝通上沒有半語、敬語這類的分別，學習這部分時可能會比較吃力，所以課程中她也會教大家韓國的長幼文化，幫助大家清楚分辨半語、敬語使用的時機。李多慧透露：「中文與韓文最大的不同在於對年長者用敬語，在台灣並沒有一開始就確認年紀的習慣。」讓她覺得很有趣，她也很高興可以開課，歡迎大家和她一起學韓文。
此外，李多慧是從啦啦隊發跡，外界也相當好奇她未來是否會推出跳舞、唱跳或表情管理相關的課程，她則坦言：「如果有機會的話，當然會想嘗試，因為我從七歲開始練舞，現在在球隊也有負責編舞、擔任舞監的工作。有機會的話也會好好考慮並把握，希望大家可以繼續支持我。」