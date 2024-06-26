為文化奧運代表團綬帶！蕭美琴：文化讓國家偉大、向世界展現信念

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蕭美琴提到，今年也是距離上次1924年巴黎辦理奧運的一百週年，能將台灣這個韌性、多元、自由的島嶼推向國際舞台，是大家的榮耀，也特別有意義。
蕭美琴說，很多民眾對於奧運的理解，多是看到運動場上的競賽，大家可以為自己的國家選手在比賽中加油喝采，但除了奧運比賽本身所展現的力與美之外，文化奧運更可以透過藝文，帶動更多民眾的參與，營造在賽事場館外的氛圍，為奧運注入知性能量，這同時也是巴黎奧運最吸睛的亮點。
蕭美琴認為，奧運的精神和價值是跨時代、跨領域、跨國界的多元展現，也是從力量到思想、從運動到藝術的交流與對話，如同她剛剛所提，以往台灣在奧運的參與，大家比較關注在運動賽事上的耕耘和衝刺，很高興這次能見證更多的美麗及藝術。
蕭美琴指出，此次團隊陣容非常堅強，文化部規劃以年輕、中壯世代的中小型編制參與，對國際來說，幾乎是全新的台灣面孔，演出者與藝術家不但有台灣團隊必備的靈活性及創意，各自的專才也都充分展現台灣正與全球共享多元、民主、自由及平等的普世價值，這也正是奧運競賽的價值。
蕭美琴感謝大家在藝文界的努力與付出，讓台灣的軟實力備受國際肯定，讓台灣寶貴的文化資產在國際上展現許多亮點。她說，大家的自信也是所有運動選手的後盾，期待透過此次演出，充分展現台灣人民走向世界、連結世界的自信。
蕭美琴也感謝現場所有藝術家、創作者加入此次國家文化代表隊，期勉大家在奧運期間，不只展示創作才華，也要表現台灣這座島嶼的活力及創意。
蕭美琴表示，她相信「經濟讓國家強大，而文化讓國家偉大」，台灣長久以來自由、平等、族群、母語、共融的信念，希望能藉由此次參與，展現在全世界的面前，最後，再次感謝大家的付出，「所有國人都以你們為榮，大家一起加油」。
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