資通安全出包？華碩證實了　重訊公告：部分產品資料疑揭露

仲恩生醫邁向國際化！攜手日本澁谷工業　共推細胞製劑生產技術

▲仲恩與日本澁谷工業於2023年11月簽訂首份戰略合作備忘錄。（圖／仲恩生醫）
▲仲恩與日本澁谷工業於2023年11月簽訂首份戰略合作備忘錄。（圖／仲恩生醫）

記者林莞茜／綜合報導

專注罕見疾病細胞新藥開發的仲恩生醫，今（26）日出席日本「INTERPHEX Week Tokyo 」博覽會，計畫與日本澁谷工業株式會社(Shibuya)進一步合作，在客製化購置Isolator設備及簽訂首份MOU後，雙方將進一步布局，未來將針對細胞治療及再生醫療市場展開深入合作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
仲恩生醫繼去年與日本澁谷工業株式會社(Shibuya)客製化購置符合GMP要求的細胞製劑新世代Isolator設備，及簽訂首份戰略合作備忘錄（MOU）後，雙方今日更進一步洽談，未來將針對細胞治療及再生醫療市場展開深入合作，目標涵蓋自動化細胞培養設備開發及新穎細胞治療發展技術平台。
 
為因應再生醫療雙法施行，以及未來產品上市後的產量需求，仲恩生醫早於去（2023）年開始規劃購置符合現今及未來細胞製劑GMP要求的新世代Isolator設備，全套機組設備已於本（6）月中旬進駐仲恩細胞製劑廠，預計今年內完成試製，明年正式投入產線。

仲恩生醫董事長王玲美指出，技術引進與創新不僅將提升生產能力，同時增強產品的競爭力，仲恩生醫長期專注於細胞治療和再生醫療市場，規劃了全面的產品線和技術解決方案，力求提升治療效果和患者體驗，擴大市場佔有率，未來再加上日本Shibuya尖端的自動化設備和技術，以及先進的細胞培養平台和自動化生產線，預料將大幅提升生產效率和產品質量，且有效減少人為操作的風險。

▲仲恩出席日本INTERPHEX Week Tokyo博覽會，與日本澁谷工業洽談深化實質合作內容。（圖／仲恩生醫）
▲仲恩出席日本INTERPHEX Week Tokyo博覽會，與日本澁谷工業洽談深化實質合作內容。（圖／仲恩生醫）

為建立合作基礎，仲恩生醫與日本Shibuya早於去年11月簽署了首份戰略合作備忘錄，計畫近期將進一步簽訂實質合作內容，展開下一階段布局，以充分融合台日兩地在細胞製劑領域的經驗，共同拓展技術範疇，開拓全球市場。仲恩生醫也期望藉由與日本Shibuya的合作，提升國際市場競爭力，並為全球病患帶來更先進、更高效的治療方案。
 
仲恩生醫副總經理柯景懷表示，細胞治療是一個快速增長且極具潛力的市場，透過與日本Shibuya合作，有助仲恩邁向國際化。相信透過雙方的共同努力，將可在細胞治療及再生醫療領域取得突破性進展。

再生醫療法過關！仲恩生醫「異體細胞治療新藥」望成罕病治療首例

專注罕病新藥開發！仲恩生醫3/11興櫃掛牌　最快今年申請日本藥證

仲恩生醫獲櫃買中心核准！3/11興櫃掛牌交易　市場規模破百億美元

具罕病藥開發潛力！幹細胞新藥治療新契機　仲恩生醫獲國家新創獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載