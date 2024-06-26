仲恩生醫邁向國際化！攜手日本澁谷工業　共推細胞製劑生產技術

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為因應再生醫療雙法施行，以及未來產品上市後的產量需求，仲恩生醫早於去（2023）年開始規劃購置符合現今及未來細胞製劑GMP要求的新世代Isolator設備，全套機組設備已於本（6）月中旬進駐仲恩細胞製劑廠，預計今年內完成試製，明年正式投入產線。
仲恩生醫董事長王玲美指出，技術引進與創新不僅將提升生產能力，同時增強產品的競爭力，仲恩生醫長期專注於細胞治療和再生醫療市場，規劃了全面的產品線和技術解決方案，力求提升治療效果和患者體驗，擴大市場佔有率，未來再加上日本Shibuya尖端的自動化設備和技術，以及先進的細胞培養平台和自動化生產線，預料將大幅提升生產效率和產品質量，且有效減少人為操作的風險。
為建立合作基礎，仲恩生醫與日本Shibuya早於去年11月簽署了首份戰略合作備忘錄，計畫近期將進一步簽訂實質合作內容，展開下一階段布局，以充分融合台日兩地在細胞製劑領域的經驗，共同拓展技術範疇，開拓全球市場。仲恩生醫也期望藉由與日本Shibuya的合作，提升國際市場競爭力，並為全球病患帶來更先進、更高效的治療方案。
仲恩生醫副總經理柯景懷表示，細胞治療是一個快速增長且極具潛力的市場，透過與日本Shibuya合作，有助仲恩邁向國際化。相信透過雙方的共同努力，將可在細胞治療及再生醫療領域取得突破性進展。