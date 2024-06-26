巴黎奧運前瞻／中華隊史上最強「輕艇」世代 名將張筑涵領軍出擊
距離2024年巴黎奧運開幕倒數31天，中華隊盼能延續上屆東京奧運2金、4銀、6銅的氣勢，再創高峰。不過本屆奪牌難度提高，不僅昔日「黃金世代」運動員逐漸凋零，又要遠赴歐洲，必須調整時差和飲食等問題，考驗中華英雄的適應能力。《NOWnews》也將推出奧運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今(26)日要介紹冉冉上升的運動種類「輕艇」，台灣共拿下3張奧運門票，寫下隊史新猶。
記者廖聿偉/綜合報導
本屆台灣在輕艇種類上共斬獲三張奧運門票，分別是輕艇激流吳少璿(男子K-1)和張筑涵(女子K-1)，另外輕艇競速賴冠傑(男子C-1 1000公尺)。
中華隊要在輕艇種類站上頒獎台並不容易，上屆東京奧運張築涵拿下隊史首張奧運門票，可惜在預賽就提前止步，本次目標是至少能殺進複賽，再瞄準前3名。
張筑涵二度征奧不孤單 攜手表弟吳少璿拚獎牌
「豬排」張筑涵是台灣的輕艇名將，生涯4度參加亞運，共斬獲1金、1銀、1銅，也是史上首位連2屆奧運都不缺席的選手，也被評為是輕艇最有機會站上頒獎台的猛將。
本次征戰奧運，張筑涵並不孤膽，表弟吳少璿在奧運資格賽脫穎而出，首度挑戰奧運，盼能延續杭州亞運銅牌的氣勢，在奧運場上也能拚出佳績。
去年亞運逆轉摘金、一戰成名的賴冠傑順利取得巴黎奧運門票，也是台灣首位拿下輕艇競速奧運資格的選手，他也直呼，「生涯沒有遺憾了。若能在五環殿堂站上頒獎台，那將會是最美好的結局。」