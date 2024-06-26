孫生酒店應酬目睹「廠商欺負酒醉妹」！他暖心出手相助：看了想哭
網紅孫生是團體「反骨男孩」的成員之一，他除了拍攝Youtube影片之外，也經常受邀上遍各大綜藝節目，儘管工作忙碌，依然會透過社群跟粉絲們分享日常點滴。孫生在昨（25）日就透過社群分享自己某次去酒店應酬的經歷，他透露自己曾意外目睹酒店妹被欺負，他不忍心看著對方遭受不合理的對待，決定不要冷眼旁觀，主動伸出援手，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
孫生25日在社群上發出一段影片，並在貼文中寫下：「不要欺負酒店小姐！她們賺錢也很辛苦。」從影片中可以看到，孫生透露自己受邀到酒店應酬，愛面子的廠商主動吆喝「排妹給他」，沒想到其中一位已經喝到微醺的妹子突然在他面前吐了出來，還吐在他最喜歡的球鞋上，讓孫生直呼：「蠻無言的。」
不過，孫生也知道對方是因為工作才喝成這樣，並非是故意嘔吐，他便自己拿了毛巾開始擦鞋，沒想到廠商因此不爽，直接叫那位嘔吐的妹子去罰站。孫生發現妹子罰站了長達兩、三首歌的時間後，他透露自己看到這一切「有點於心不忍」，便主動找台階讓妹子下，他開口說道：「沒事啦！可以不用這樣，沒事沒事～回來坐！這樣不好看。」
孫生主動拿了一張椅子要給那位嘔吐妹子坐，殊不知廠商竟一腳踹開椅子，害妹子當場跌坐在地上，孫生趕緊去把妹子攙扶起來，他坦言：「看了有點想哭，趕緊把她抓過來坐好。」從孫生的一舉一動中都能感受到他內心柔軟、溫暖的那一面。
不少網友看完影片之後，都紛紛留言表示：「如果是我，就不會繼續跟那個廠商合作，人品比什麼都重要」、「你好棒！超級暖男」、「真的是暖爆耶」、「那個女生一定在心裡默默感謝你」、「坐台能做到孫生！那我也要去」、「到底是那個大頭症廠商啊」、「太感動了吧！那個廠商真的好壞。」