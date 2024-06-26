美股開盤輝達反彈！台積電ADR跟漲　Fed鷹派理事大放鷹

日民眾「血檢異常」驗出致癌物！日本政府急查全國1.2萬自來水處

▲日本多地自來水、地下水及河川驗出可能致癌的PFAS，而附近民眾的血檢也出現異常。（圖／取自Pixabay）
▲日本多地自來水、地下水及河川驗出可能致癌的PFAS，而附近民眾的血檢也出現異常。（圖／取自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本各地淨水廠與河川2023年被驗出可能致癌的全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）等有機氟化合物（PFAS），就連附近民眾的血液也驗出高濃度的相同成分。日本政府宣布，將以全國範圍，對自來水進行水質檢測，以確切掌握這種有致癌風險物質的污染程度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《共同社》、《產經新聞》等日媒報導，此次日本政府首次針對PFAS實施大規模調查，遍及全國約1萬2000個自來水供水點，最慢9月底前會完成調查統計，首要任務是了解污染物分布情況，屆時將用於修訂水質目標。

目前日本將自來水及河川中的PFAS代表性物質合計暫定目標值為每公升50奈克（1奈克為10億分之1公克）。

日本環境省表示，要求各地方政府上報的數據，包括是否在2020年至 2024年檢測過自來水PFAS含量、檢測出的最高濃度是多少、出現汙染問題的自來水廠名稱。

2023年10月岡山縣吉備中央市的一家淨水廠檢測到PFAS濃度相當於國家標準的28倍。日本沖繩縣、大阪、東京等地也在2023年以來，接連出現水體中PFAS含量超標，附近居民血檢異常。由於事發區域大多鄰近駐日美軍基地和日本自衛隊基地，使得這些地點被視為潛在汙染源。

PFAS是什麼

PFAS是約5000種有機氟化合物的總稱，是具有表面活性劑的永久性化學物質，因為具有防水、防油特性，自1950年代就被廣泛運用在廚具與化妝品等各領域，近年還被用在半導體製造等工業製程。但PFAS在自然界中幾乎不會分解，且容易在生物體內累積，有致癌風險，其中全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）以及全氟己烷磺酸（PFHxS）等3種物質因被認為有害，日本已分別於2009年、2019年以及2022年全面禁止進口、在國內製造與使用。

日本央行何時再出手干預日圓匯率？最大痛點在於美國「通膨指標」

不光在東京買房！中國富豪今爆買日本別墅轉戰郊區　紛紛移居千葉

日本宣布對5國11個援俄企業實施制裁　首就俄烏戰爭制裁中國企業

水原一平涉賭仍稱「成功人士背後支持者」　日本急撤換教科書內容

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載