日民眾「血檢異常」驗出致癌物！日本政府急查全國1.2萬自來水處

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目前日本將自來水及河川中的PFAS代表性物質合計暫定目標值為每公升50奈克（1奈克為10億分之1公克）。
日本環境省表示，要求各地方政府上報的數據，包括是否在2020年至 2024年檢測過自來水PFAS含量、檢測出的最高濃度是多少、出現汙染問題的自來水廠名稱。
2023年10月岡山縣吉備中央市的一家淨水廠檢測到PFAS濃度相當於國家標準的28倍。日本沖繩縣、大阪、東京等地也在2023年以來，接連出現水體中PFAS含量超標，附近居民血檢異常。由於事發區域大多鄰近駐日美軍基地和日本自衛隊基地，使得這些地點被視為潛在汙染源。
PFAS是什麼
PFAS是約5000種有機氟化合物的總稱，是具有表面活性劑的永久性化學物質，因為具有防水、防油特性，自1950年代就被廣泛運用在廚具與化妝品等各領域，近年還被用在半導體製造等工業製程。但PFAS在自然界中幾乎不會分解，且容易在生物體內累積，有致癌風險，其中全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）以及全氟己烷磺酸（PFHxS）等3種物質因被認為有害，日本已分別於2009年、2019年以及2022年全面禁止進口、在國內製造與使用。