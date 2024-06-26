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果然麻吉！俄羅斯恢復「北韓直達車」　7月起自海參威通車

▲蒲亭和金正恩兩人面露笑容，在握手問候後，還接連兩次互相擁抱。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒲亭和金正恩兩人面露笑容，在握手問候後，還接連兩次互相擁抱。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）到訪北韓，與金正恩簽署全面戰略夥伴協議後，兩人還互相贈送豪車、匕首等禮物，平壤市中心甚至懸掛著蒲亭和金正恩的巨幅肖像，展現雙方友好態度；為了表示雙方友誼，因為疫情中斷4年的直達列車服務也將重新啟動，預計將從海參崴（Vladivostok）開往北韓羅先港（Rason）。

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根據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯原先與北韓有著直達列車的列車服務，但因為新冠疫情已經中斷了4年。

與北韓接壤的俄羅斯遠東地區濱海邊疆區（Primorsky Krai）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）表示，俄羅斯將於今年恢復與北韓的直達列車服務，列車將從海參崴直達北韓，柯佐米亞科稱民眾可以直接到當地，欣賞北韓的自然美景與人文風俗。

▲俄羅斯總統蒲亭19日凌晨飛抵平壤，睽違24年訪問北韓，將與北韓領導人金正恩展開會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭19日凌晨飛抵平壤，睽違24年訪問北韓，將與北韓領導人金正恩展開會談。（圖／美聯社／達志影像）
蒲亭上週抵達北韓，進行2000年以來首次訪問，雙方簽署的全面戰略夥伴關係條約，由23項條款組成，其中一項列明北韓和俄羅斯同意在任何一方遭受武力入侵而處於戰爭狀態時，立即向另一方提供軍事援助。

有分析指出，這項可以被解讀為「自動軍事干預」條款，與北韓和前蘇聯於1961年簽署、後於1996年廢除的《朝蘇友好合作及相互援助相關條約》相關內容幾乎相同。

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