冬粉領導品牌中農粉絲 5款全新杯冬粉「辣」出新高度

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中農粉絲董事長王天實表示，台綜院預估2024年實質民間消費成長力道恢復，成長率預估值為3.18%，其中2023餐飲行業年度營業額就突破了歷史的1兆279億元，也造就中農粉絲除了在外銷上獲得不錯成果以外，國內的一般消費市場和供應鏈也是有所成長，不斷的推陳出新，在市場中引領話題是策略之一。
中農粉絲擁有專業自動化工廠及全方位一條龍客製化的代工服務，全年產量達8700噸~9000噸為全國第一，也取得FSSC22000、ISO22000和HACCP三大國際認證、同時擁有歐盟、美國及台灣有機認證、慈悅100%無添加及清真Hala認證，由於 MIT製造、優質品質且穩定供貨等多項優勢，因此成為知名小籠湯包店、常見泡麵品牌、知名連鎖餐飲及傳統老字號中餐廳師傅的指定使用。
台灣第一家粉絲工廠-中農粉絲，創立於1949年，創立至今已有75年歷史，傳承百年製粉工藝，結合現代化生產設備，絕不添加化學合成物，生產的冬粉彈性絕佳、色澤晶瑩，口感滑Q帶勁。粉絲依寬度區分為粉皮、標準寬、細寬、細粉四種，寬度愈寬愈難製作，中農所生產的寬粉和粉皮擁有「寬、薄、透、軟、Q且高吸湯率」多項特點，表現出在製粉工藝上的極致。呼應今年食品展主題：低碳食材、智慧精準等主題，預計將吸引來自30國，上千家展商和採購買家，