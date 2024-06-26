台語也瀕危！行政院明擬通過《國家語言中心設置條例》
行政院會明（26）日將通過文化部擬具《國家語言研究發展中心設置條例》草案，有政院人士表示，國家語言研究發展中心有其必要性，有別於原民會與客委會成立許久，並長期著墨於語言保存跟推廣，但台語也面臨嚴重流失問題，相較之下卻沒有專責一級單位來負責，因此希望有專責一級單位來負責，但也不是僅有台語，還包括手語等其他語言，強調台灣多語發展與母語傳承，都是文明多元社會的考量面向。
記者陳威叡／台北報導
行政院會明日將通過文化部擬具《國家語言研究發展中心設置條例》草案，對此政院人士說明，國家語言發展研究中心法案倡議已久，在前年跟去年政院審查過後沒有出院會，原因在於考量時機點是否適合送立院，但其實研究中心已催生一段時間，尤其是關心本土語言學者專家與民間團體都非常關注。
該人士指出，原民會與客委會成立已久，重要任務就是語言保存與推廣，且已超過20年時間，而過去尚未有強烈感覺到台語流失，但經過調查發現，6成以上使用台語的人在60歲以上，往下每10年一個世代，都有5到10%的流失率，其實很嚴重，因此期待有專責一級單位來負責。
該人士表示，依照《國家語言發展法》希望有專責發展跟研究國家語言機構，不只是一個台語文發展中心，另還包括手語等其他語言， 強調台灣多語發展與母語傳承，都是文明多元社會的考量面向。