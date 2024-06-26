台灣萊雅推產業創新　台灣首個美妝科技創新計劃BIG BANG接軌國際

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科技創新一：萊雅CES獲獎產品首度在台亮相！以美妝科技滿足大眾多元化及個人化需求
萊雅集團結合科學、科技、數據和AI人工智慧，整合115年來累積的專業知識與數據，推動美妝科技的革命性創新，滿足消費者多元及個人化的需求，讓「美麗與眾共享，更人人可享」。台灣萊雅於「美力共創交流日」首度在台展出多項備受矚目的美妝科技。
今年美國消費性電子展（2024 CES）榮獲創新獎的「AirLight Pro」，是採用紅外光技術結合風力，透過優化的熱流技術能更快速吹乾秀髮，使其更柔順保濕，同時節省能源消耗的專業級美髮儀器。為肢體障礙者設計的蘭蔻「HAPTA」口紅輔助儀，透過內建多個傳感器及AI運算，幫助手部活動受限的消費者輕鬆完成妝容展現自信，以美妝科技推動社會共融。萊雅集團歷時18年研究，於2023年推出世界皮膚科醫學會認證全新淡斑專利「麥拉色鏈（MELASYL）」，是集團繼「普拉斯鏈」後的最重大醫美科研突破！首度使用該成分的「理膚寶水 MELA B3 淡斑淨亮精華」，將於7月在台上市。
萊雅集團致力運用科技為大眾提供更個人化的美妝體驗：植村秀「shu:brow」透過應用程式模擬眉型，可以精準掌握眉毛位置及臉型，列印出所選眉型。契爾氏「Derma Reader」智能膚測儀，使用臨床影像技術評估顧客膚況，根據檢測結果提供建議，以打造個人化的日常護膚步驟。蘭蔻「零色差粉底選色儀 Shade Finder」以演算法精準偵測超過22,500種膚色以配對粉底色調，協助消費者快速找到最合適的粉底色號。媚比琳與微軟合作推出「Ready-in-a-click」，只要在微軟的Teams線上會議一點即可選擇12款潮流妝容，讓你即刻以美麗妝容參加視訊會議，讓美力與眾共享，人人可用！
科技創新二：啟動亞洲最大「美妝科技共創計劃」 ，打造在地美力生態系，助台灣新創邁向國際舞台
為了加速萊雅集團的美妝科技轉型及協助開展在地的新創能量，台灣萊雅今年首度啟動與集團北亞區連動的「美妝科技共創計劃(BIG BANG)」。這是台灣第一個美妝產業的科技創新計劃，也是亞洲美妝產業規模最大的開放創新計劃。本計畫與Taiwan Startup Terrace、台北市電腦公會、電通行銷傳播集團、La French Tech Taiwan合作邀請台灣創新團隊參與競賽，利用尖端技術創造更多以消費者為中心的解決方案，同時也成為推動美妝產業創新發展的強大引擎。今年主題為「打造美妝消費者新『綠』程」，包含「拓展愛再生」、「全生態設計」與「消費者參與」等三個面向，邀請參賽團隊提出創新永續解決方案，目前共有5個團隊將進入決選，包含遠東新世紀、市民永續股份有限公司、奧維多整合行銷、富升包裝科技有限公司、佐臻股份有限公司，優勝團隊不僅能獲得前進海外參展的門票，更有機會成為萊雅集團的正式合作夥伴，共創推動世界的美力。
環境永續：「萊雅迎向未來」推動商業轉型，攜手消費者及商業夥伴推進永續目標
因應全球環境挑戰加遽，萊雅集團於2020年宣布永續計畫「萊雅迎向未來（L'Oréal for the Future）』，確立2030年的最新目標。台灣萊雅循此方向，制定一系列在地永續計畫，並交出階段性亮眼成績。台灣萊雅辦公室於2022年達成100％使用綠電；與荒野保護協會合作三年期「台北市生態多樣化專案」，在超過200座台北市公園進行生態普查，依調查結果，於2023年與錫瑠綠化基金會共同策畫推動「台灣萊雅象山公園生態專案」，種植18種原生植物，為環境帶來正面影響力。除此之外，萊雅的永續行動也包括：
⦁ 資源循環利用：推動第一個跨品牌美妝空瓶回收再製的「愛再生」（CircuLove）計畫，鼓勵消費者將美妝空瓶送回銷售點回收，委由弱勢族群進行空瓶前置清理分類，再交給FNG世代設計進行再製，讓資源有效循環再生，更創造多贏共好。除了在百貨公司各品牌櫃檯設有回收桶外，媚比琳也攜手開架通路屈臣氏推動「屈動綠時尚」計畫，於100家門市設置綠寶回收箱，鼓勵消費者回收美妝空瓶。
⦁ 包裝陳列永續化：百貨專櫃100%使用再生壓克力陳列架、賣場採用FSC公版紙製展架等。為幫助包裝減塑減量，萊雅依不同產品包裝進行設計，推出符合美妝保養品標準、可重複裝填使用的補充包裝，包含讓產品外瓶可以重覆利用的粉餅替芯、乳霜填充瓶、精華液補充膠囊等，近期亞曼尼更推出消費者可自行在家裝填的香水補充瓶，理膚寶水推出創新紙質軟管包裝則是更進一步減少塑膠使用，提供消費者更多元且環境友善的消費選擇。
社會共融：企業及品牌推動多元共融、支持女性賦權，關懷心理健康及社會議題
萊雅集團支持多元、平等、包容，台灣萊雅長期投入幫助弱勢族群賦能、支持女性賦權的行動，以推動多元共融。1997年起推動「倉儲天使就業計畫」幫助身心障礙及單親媽媽等弱勢族群，提供長期穩定的就業機會。「L’Oreal for Youth」計畫，培育青年人才，助其拓展視野，提升就業力及國際競爭力。為支持賦權女性，設立「台灣傑出女科學家獎」表揚女科學家的傑出成就及貢獻，支持女性參與科學，截至2024年，已表揚52位優秀台灣女性科學家；蘭蔻「共寫未來Write Your Future」計畫，與家扶基金會合作提供弱勢單親媽媽培力計畫，助其提升求職力及美麗自信，分享故事打破刻板印象。
萊雅集團同時也關懷大眾心理健康及社會趨勢議題，提升民衆建立內在與外在的自信與健康。媚比琳關注青少年憂鬱議題，發起「Brave Together讓我勇抱你：面對憂鬱，有我陪你」公益活動，贊助心理諮詢並倡導陪伴的重要性。YSL Beauty與現代婦女基金會合作，推出 「ABUSE IS NOT LOVE 窒愛非愛」計畫，推動親密關係暴力預防教育；巴黎萊雅「StandUp」公益計畫，與勵馨基金會合作推廣對抗街頭騷擾的5D原則，已有超過2萬人次參與線上課程。品牌亦結合自身產品專業推動相關公益計畫，理膚寶水推動「Cancer Support」計畫，關懷癌症病友的肌膚不適問題。
台灣萊雅總裁師逸樺（Eva Leihener-Stefan）分享：「萊雅集團的唯一志業就是創造美，我們將美實踐於多元面向，不僅透過科技實現每個人對美的多元想像與需求，也致力對幫助環境永續與多元共融做出實質貢獻。透過美力共創交流日這個活動，我們期待連結更多商業夥伴的參與，共創感動台灣與世界的美力未來。