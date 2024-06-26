特企／一起實踐綠色生活！植境週年慶邀民眾逛「植」感市集
根據環境部統計，透過一餐蔬食能減少約780公克的碳排放量。面臨全球暖化的時代，低碳飲食已經成為新的飲食文化，也讓越來越多人開始重視環境永續發展。複合式蔬食概念品牌植境，致力於推廣蔬活飲食及減碳行動，今年6月正逢植境成立一週年，推出一系列週年慶活動，也將在6月29日舉辦「植境市」市集，號召多個理念相同的品牌至植境館內設攤，邊逛還能邊享受live音樂會，邀請民眾一起到現場體驗綠色生活的樂趣。
本報訊
植境市當天邀請到許多品牌共襄盛舉，包括無瓶罐洗沐品牌沐澧、主打無添加的植物甜點Good植森活、泰式蔬食品牌泰維根Thai Vegan，以及致力推廣蔬食文化的創意料理小仁物等等，嚴選多個與植境同樣理念，秉持善待自己、善待環境的品牌，以減碳、永續為共同目標。植境市現場有吃、有喝、有甜點，還有友善環境的生活用品，還有三組熱愛音樂的表演者現場演唱，讓大家可以邊逛市集邊享受動人歌聲，期待民眾能在這裡得到一場身心靈的饗宴。
「期待大家繼續與我們同行，將這種生活方式分享給更多人。」植境主理營運人方逸華強調，植境市未來不僅僅是個市集，而會是一個實踐永續推廣的聚落，無論是面向企業或消費者，都將通過多元化的活動持續將植境的理念傳遞給更多人。植境提供複合式的空間，除了蔬食料理VEGANala餐廳、閱讀咖啡廳靜思書軒、自然無毒的蔬食超市樂覓未來超市，也有可策展及舉辦活動的場域，並不定期推出展覽與烘焙課程。開幕一週年來，已推廣蔬食超過2萬餐、減少碳排17公噸，期盼透過週年慶的活動，鼓勵大家共同參與及體驗，讓更多人了解蔬食的好處及永續的重要性，找到適合自己的方式為環境盡一份心力。
品牌官網：https://dogood.com.tw/