全面開戰！EXO子團體CBX提告「SM娛樂高層詐欺」：竊取利潤跟財產
南韓天團EXO子團體CBX與合作十多年的老東家SM娛樂槓上，原先雙方經過協商後，本以為風波就此落幕，沒想到雙方近日又再次引爆戰火。CBX指控SM娛樂開立「奴隸合約」，並提出解約的要求，而SM娛樂則是反擊表示CBX坐享其成。CBX在26日爆出三位成員對SM娛樂的公司高層提出詐欺指控，韓媒也將此舉視為「CBX與SM娛樂撕破臉」，紛紛在報導中表示雙方「全面開戰」。
記者洪生儒／綜合報導
根據韓媒《Newsis》報導，來自娛樂圈和法律圈相關的人士透露，CBX成員跟經紀公司INB100在昨（25）日已經向首爾城東警察局對SM娛樂的代表「李成洙」與「卓永俊」提告。CBX透露：「在2023年跟SM娛樂調解合約爭議時，SM娛樂簽訂協議保證只收5.5%音源及唱片發行的佣金。」CBX沒想到SM娛樂卻給了一個虛假的承諾，導致成員們需支付10%的費用給SM娛樂。
而CBX的經紀公司INB100也向韓媒《OSEN》證實，他們將控訴SM娛樂的高層違反《特定經濟犯罪（欺詐）加重處罰法》。CBX也進一步解釋：「一般情形下，新的經紀公司發專輯時，需支付超過銷售額15%的分潤給唱片公司，SM娛樂在調解時為了解決紛爭，提出只收5.5%的利多條件，最後卻違反承諾。」CBX氣憤指控SM娛樂竊取成員利潤跟財產。
事實上，SM娛樂在2023年被爆出CBX三位成員指控他們「逼簽奴隸合約」，提出解約的要求，同月韓媒又報導雙方已經達成協議，未來仍然會一起合作下去，粉絲們也都相當期待CBX回歸推出新作品。沒想到，近期又傳出CBX與SM娛樂雙方已經撕破臉「全面開戰」的消息，引起各界高度關注。