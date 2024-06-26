中市5高中與紐澳大學簽署MOU 畢業生國際升學路更寬廣

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葳格國際學校總校長李海碩表示，這項跨國升學合作是一次突破性作法，首波有台中市5所公私立學校與紐澳8所大學合作，未來雙邊學校數都會再增加。國外部部，希望跟加拿大、英國等國家大學院校合作，目標數約為40至50所，讓高中職畢業生未來的升學路有更多選擇，也更寬廣。由於雙方簽定備忘錄，對方除了提供語言與學術教學外，由於學子初到異鄉，在生活照顧上也會給予協助，幫助他們早日融入當地社區。
新民高中校長王沛清表示，跨國升學已是潮流，過去他擔任惠文高中校長時就積極推動，此次能與多所國外大學合作，除了讓學生升學路走得更寬廣，也可以為學生的選擇先做把關，終究高中畢業的孩子，獨自在異鄉仍須要多關照。其次，依據合作方式，未來高二升高三學生，若雅斯英檢考試，以及在校成績符合資格，即可提早出國就讀，取得雙邊學位，跨國升學門檻放低很多了。
UP教育集團CEO Craig Jones指出，此次參與合作的國外學校涵蓋奧克蘭大學、奧克蘭理工大學、威靈頓維多利亞大學、塔斯馬尼雅大學和澳洲國際飯店管理學院等八所紐澳大學。這些名校在各自的專業領域享譽全球，期待臺中的學生透過最先進的教育和研究機會，在未來的學術與職業生涯中脫穎而出。
葳格國際學校總校長李海碩表示，感謝傑生國際教育諮詢中心的執行經理王瑞琪牽線促成本次計畫。不僅加強了臺灣與國際教育機構的緊密聯繫，學生也因此擁有更明確且多元的升學選擇，提升了教育規劃的穩定性。同時，相信這些資源的導入將對於培養具備國際視野和社會責任感的未來菁英具有重要意義。