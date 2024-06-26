Motorola razr 50系列摺疊機登台！外螢幕很大 售2萬1990元起
摺疊機市場持續發展，motorola razr 40摺疊機台灣去年上市後，據了解台灣銷售成績亮眼，讓Motorola對於台灣市場頗有信心，與全球同步，今（26）日推出motorola razr 50與razr 50 ULTRA兩款摺疊機。其中razr 50 ULTRA擁有目前最大4吋外螢幕，預計7月1日上市，售價3萬1990元；razr 50為天璣7300X台灣首發款，會在7月15日開賣，售價2萬1990元。
記者周淑萍/綜合報導
Motorola 今（26）日在台發表razr 50和razr 50 ULTRA兩款摺疊機，使用純素皮革機身，配備6.9吋FHD+ pOLED主螢幕，且都有IPX8防水防塵等級。封面螢幕razr 50 ULTRA配置了業界最大4吋外螢幕，razr 50則為3.6吋外螢幕，支援時鐘面板與可愛的外螢幕自訂項目，還可透過moto ai配合當天服飾穿搭生成，或使用Magic Canvas創意畫布功能根據文字產生不同的圖像做為手機桌布。耐用度也更加升級，以水滴形轉軸取代前一代的轉軸，降低螢幕折損壓力，razr 50系列皆通過60萬次的摺疊測試。
razr 50系列可以在手機摺疊成70~90度即自動開啟Camcorder手持攝影模式，只需動動手指即能輕鬆控制拍攝狀態。razr 50 ULTRA擁有5000萬畫素主鏡頭與3200萬前鏡頭，並配備moto ai相機與Google Photos AI強化的編輯功能；razr 50配備5000萬畫素主鏡頭與1300萬畫素的微距+超廣角鏡頭，並同樣擁有3200萬前鏡頭。
razr 50 ULTRA是全球首批搭載Snapdragon® 8s Gen 3與最大外螢幕的摺疊手機，擁有最高165Hz更新率、2,400nit最高亮度，並配備4,000mAh大電量與5W反向充電和15W無線充電功能。共推出海軍藍、凹豆綠與蜜桃金3色，售價3萬1990元，7/1-7/31於全通路購買，登錄後即可獲得moto buds+藍牙耳機（價值5990元）。
razr 50則搭載 MediaTek Dimensity 7300X處理器，配備90Hz更新率、1,700nit最高亮度的3.6吋外螢幕升級，與4,200mAh大電量與30W TurboPower快充，並同時支援15W無線充電。提供日出橘、白沙棕與灰熊潮3色，售價2萬1990元， razr 50日出橘遠傳電信獨家上市。