知名YTR被駭客攻擊！頻道變「特斯拉」直播8萬人 急喊：別被騙了
YouTube團體「有特色的帥哥」，平時主要拍攝長篇搞笑劇情片，劇情內容緊貼時事又幽默，因此出道短短兩年就嶄獲超過40萬訂閱者，堪稱最強超新星。不過今（26）日晚間他們的YouTube頻道竟然被駭客盜走，還把名稱改成「特斯拉」，讓他們氣得咒罵駭客，同時也提醒粉絲別上當。
記者潘毅／綜合報導
今（26）日「有特色的帥哥」在IG發布限時動態提醒，「各位我們YT被盜了，請大家不要衝動購買特斯拉！」緊接著稍早又在Threads氣炸咒罵駭客，「發瘋！盜帳號的駭客為何要這樣傷害無辜百姓呢？」
實際查看「有特色的帥哥」的頻道，主控權已經完全被駭客拿走，將頻道改名為Tesla，還播放著馬斯克過去的直播談話，竟然還吸引高達8萬人同時觀看。而原本「有特色的帥哥」的上百部影片，則完全被刪除一空，但是在社群功能內，則還能看到有特色的帥哥過往發文。
不少粉絲見狀也傻眼表示， 「還救的回來嗎？」、 「剛剛看到你們直播通知，結果進去是特斯拉，拜託要救回來啊」、 「真的很傻眼，把人家兩年多的努力新血都毀了」、 「幫你們跟YT檢舉了，去推特上通知Team YouTube也有用」。