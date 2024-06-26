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知名YTR被駭客攻擊！頻道變「特斯拉」直播8萬人　急喊：別被騙了

▲YouTube團體「有特色的帥哥」，出道短短兩年就嶄獲超過40萬訂閱者。（圖／取自有特色的帥哥臉書）
▲YouTube團體「有特色的帥哥」，出道短短兩年就嶄獲超過40萬訂閱者。（圖／取自有特色的帥哥臉書）

記者潘毅／綜合報導

YouTube團體「有特色的帥哥」，平時主要拍攝長篇搞笑劇情片，劇情內容緊貼時事又幽默，因此出道短短兩年就嶄獲超過40萬訂閱者，堪稱最強超新星。不過今（26）日晚間他們的YouTube頻道竟然被駭客盜走，還把名稱改成「特斯拉」，讓他們氣得咒罵駭客，同時也提醒粉絲別上當。

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今（26）日「有特色的帥哥」在IG發布限時動態提醒，「各位我們YT被盜了，請大家不要衝動購買特斯拉！」緊接著稍早又在Threads氣炸咒罵駭客，「發瘋！盜帳號的駭客為何要這樣傷害無辜百姓呢？」

▲「有特色的帥哥」的頻道遭駭客奪去，竄改成Tesla還播放馬斯克過去的直播談話。（圖／取自有特色的帥哥臉書）
▲「有特色的帥哥」的頻道遭駭客奪去，竄改成Tesla還播放馬斯克過去的直播談話。（圖／取自有特色的帥哥臉書）
實際查看「有特色的帥哥」的頻道，主控權已經完全被駭客拿走，將頻道改名為Tesla，還播放著馬斯克過去的直播談話，竟然還吸引高達8萬人同時觀看。而原本「有特色的帥哥」的上百部影片，則完全被刪除一空，但是在社群功能內，則還能看到有特色的帥哥過往發文。

▲駭客奪取「有特色的帥哥」頻道，將影片全部刪除、隱藏，但在社群功能裡還能看到「有特色的帥哥」過往貼文。（圖／取自有特色的帥哥臉書）
▲駭客奪取「有特色的帥哥」頻道，將影片全部刪除、隱藏，但在社群功能裡還能看到「有特色的帥哥」過往貼文。（圖／取自有特色的帥哥頻道）
不少粉絲見狀也傻眼表示， 「還救的回來嗎？」、 「剛剛看到你們直播通知，結果進去是特斯拉，拜託要救回來啊」、 「真的很傻眼，把人家兩年多的努力新血都毀了」、 「幫你們跟YT檢舉了，去推特上通知Team YouTube也有用」。

▲「有特色的帥哥」提醒粉絲不要被騙，目前頻道已經遭駭客奪取。（圖／取自有特色的帥哥臉書）
▲「有特色的帥哥」提醒粉絲不要被騙，目前頻道已經遭駭客奪取。（圖／取自有特色的帥哥臉書）

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