台塑盃網球／超級種子殺手！卓宜岑再挫第三種子佐藤南帆晉級次輪

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賽後卓宜岑表示:「其實當時候看到籤表再一次對到她時心情沒有特別大起伏，上週有交手過一次，知道如何處理她的球，賽前也只告訴自己平常心，做好自己該做的本分，很開心能連續兩週晉級女單第二輪，希望這一次能走得更遠。」
李珮琪不敵澳洲好手卡布雷拉
另一臺將李珮琪今日面對前一週打進四強的澳洲好手卡布雷拉(CABRERA)，卡布雷拉延續火燙手感在第一盤就積極取分，不過李珮琪也是征戰球場多年的好手，運用其豐富經驗不停地將球送回場內，雙方呈現互破大戰，但在盤末未能掌握機會而讓對手擊出幾個關鍵致勝球，卡布雷拉以6:4先下一城，第二盤開始，李珮琪體力開始下滑，ㄧ下子就被破了兩個發球局以0:4落後於對手，卡布雷拉則操之過急在第二盤中段失誤不斷，反讓李珮琪連趕三局追成3:4，卡布雷拉及時穩住陣腳，李珮琪最終未能翻轉比賽以3:6再丟一盤，無緣晉級女單十六強。
雙打第一輪亦於今日開戰，首輪就上演臺將對決的戲碼。李亞芯/蔡宇甯交手謝語倢/林芳安，謝/林組合已於職業場上搭配過幾次，球場上的默契與經驗自然不在話下，李/蔡則是因為第一次搭配打起來綁手綁腳，還在尋找彼此的默契，首盤就以3:6讓出，不過次盤李/蔡組從一開始就積極搶攻，破發率達百分之百，兩破對手的情況下反以6:1拿下第二盤，盤數扳成平手。
關鍵『超級搶十』李/蔡組合率先取得分數上的突破以6:3取得領先，不過經驗老道的謝語倢/林芳安兩人不疾不徐一分一分把比數追近，最終以10:8逆轉拿下比賽，蔡宇甯雖未能成功取得職業賽首場會內賽勝利，仍收穫滿滿。
另一臺灣組合曾睦潔/林郁晨同樣持外卡出賽，昨日於第一輪面對韓國組合崔溫柔/李恩喆，臺灣組合展現初生之犢不畏虎的精神，無論是網前或底線，好球不斷，第一盤以6:4收進口袋，手握一盤的兩人在次盤打出信心，前半段就率先破發取得3:1的領先，昨日受到雨勢影響延至今日進行，不過韓國組合因另有其他行程要趕，未能完成這場賽事，臺灣組合曾睦潔/林郁晨順利收下兩人職業賽會內賽首勝。