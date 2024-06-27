以猛攻加薩南部　美：與真主黨衝突恐擴大為區域戰爭

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居民指出，拉法西區地帶特爾蘇丹（Tel al-Sultan）的戰事加劇，坦克也在這個地帶的激烈衝突中試圖強行向北推進。哈瑪斯（Hamas）及「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）的武裝團體則表示，麾下戰士以反坦克火箭與迫擊砲攻擊以色列軍隊。
根據醫護人員，今天稍晚，以色列空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營附近，導致3名巴勒斯坦人死亡、多人受傷。
醫護人員提到，在加薩走廊中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，坦克砲擊擊中一間公寓，造成至少5人死亡、多人受傷。
法新社報導，加薩戰爭開打即將滿9個月之際，以色列收到來自頭號盟邦美國的警告。隨著以軍與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）跨界交火加劇，雙方有爆發大規模衝突的風險。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）告訴訪美的以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）：「以色列與真主黨若爆發戰爭，將會輕易變成區域戰爭，為中東帶來可怕後果。」
奧斯汀說道：「外交迄今是防止情勢進一步升級最好的辦法。」
包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的以方高階官員，均表示他們對透過外交手段緩解以黎交界處緊張情勢抱持開放態度，但葛朗特也說以色列應為「每種可能情境」做好準備。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130626
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