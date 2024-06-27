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周杰倫放話8月開演唱會！大巨蛋粉專4字回應「我也有空」歌迷嗨爆

▲周杰倫放話8月想開演唱會，在等大巨蛋回應，大巨蛋粉絲專頁昨日回應周杰倫「我也有空」，讓粉絲嗨翻。（圖／記者葉政勳攝）
▲周杰倫放話8月想開演唱會，在等大巨蛋回應，大巨蛋粉絲專頁昨日回應周杰倫「我也有空」，讓粉絲嗨翻。（圖／記者葉政勳攝）

記者薛羽彤／綜合報導

亞洲天王周杰倫25日現身台灣參加精品活動，被問到演唱會的進度，他表示「我的8月已經空下來了，但是我不知道大巨蛋的回覆是什麼。」大巨蛋昨（26）日透過粉絲專頁發文回應「我也有空」，此話一出令粉絲超興奮。

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周杰倫久違在台灣出席活動，他表示一直有演唱會的規劃，就在等場地大巨蛋通過。大巨蛋粉專「臺北大巨蛋－春芽」昨日發文隔空向周杰倫喊話「我也有空」，短短4字令歌迷超興奮，期待大巨蛋能舉辦演唱會的那天。周杰倫昨日在IG上PO出當天出席活動的照片，粉絲在底下直呼「哥你演唱會一次要開10場，不然我搶不到票」、「我的8月也空下來了」、「哥8月大巨蛋期待」、「8月台北演唱會希望可以順利舉辦！」

▲周杰倫表示有準備開演唱會，正在等待大巨蛋回覆。（圖／記者葉政勳攝）
▲周杰倫表示有準備開演唱會，正在等待大巨蛋回覆。（圖／記者葉政勳攝）
▲大巨蛋發文隔空喊話周杰倫：「我也有空。」（圖／臺北大巨蛋－春芽臉書）
▲大巨蛋發文隔空喊話周杰倫：「我也有空。」（圖／臺北大巨蛋－春芽臉書）
對於大巨蛋作為演唱會場地，遠雄副總經理楊舜欽表示，謝謝議會，整個往市民期待的方向進行，後續還有相關審查，遠雄已備好資料，也強調尊重權責機關最後的審議結果，遠雄再做適當調整。

台北市長蔣萬安則表示，有看到周杰倫的說法，所以希望盡快解決大巨蛋的相關限制，很期待「讓大巨蛋盡快可以舉辦運動賽事以外包含演唱會在內的大型活動。」蔣萬安也強調，會尊重議會決議，再發文給內政部來確認後續相關的規定。

▲大巨蛋發文4字讓粉絲嗨翻。（圖／臺北大巨蛋－春芽臉書）
▲大巨蛋發文4字讓粉絲嗨翻。（圖／臺北大巨蛋－春芽臉書）

 

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