卡位趁現在！搭AI成長特快車　法人：電廠、資料中心基建投資正熱

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此外，王翔慧分析，在AI快速發展帶動下，市場預期美國資料中心未來4年的用電量將大幅成長，年複合成長率將高達30%之多，其中超過6成的發電將用在AI運算，看好未來對於電力需求將大幅攀升且有增無減，加上基礎建設往往具有特許行業的寡占性，有利電力相關公用事業後續的營運發展，共同搭上AI熱潮的成長列車。
除了電力相關基礎建設之外，資料中心也是近年來搭上AI趨勢快速崛起的基建類型之一，王翔慧指出，微軟、Google、Meta、亞馬遜等雲端四巨頭看準AI時代來臨，紛紛開啟AI相關硬體軍備競賽，持續加大資本支出金額，作為AI基礎建設的資料中心便是投資重點之一。
在美國雲端四巨頭的加持之下，根據JP Morgan報告，未來5年全球資料中心的資本支出將翻倍成長，至今年底的預估金額約2960億美元，到了2028年總金額將成長至接近5870億美元的水準，未來5年的年複合成長率達17.6%，也讓AI基礎建設題材成為近期市場資金的焦點。
王翔慧認為，由於基礎建設還細分為公用事業、交通基建、能源基建、數位基建，各次產業的優勢與特性不盡相同，建議投資人透過能靈活布局之相關基礎建設基金，以公用事業為主要布局，特別是公用事業的電廠、儲電等電力系統，將成為未來生成式AI發展的關鍵基礎，交通基建為次要配置，並以成熟國家為首選，新興國家為輔，全球基建商機不漏接。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。