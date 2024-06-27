越南航空面臨破產！最快七月陷入危機　發佈無力償還貸款聲明

卡位趁現在！搭AI成長特快車　法人：電廠、資料中心基建投資正熱

▲不少AI個股股價已來到相對高檔，同樣能搭上AI成長列車的基礎建設類股，成為法人資金的新選擇。（資料照片/AFP）
▲不少AI個股股價已來到相對高檔，同樣能搭上AI成長列車的基礎建設類股，成為法人資金的新選擇。（資料照片/AFP）

記者許家禎／台北報導

輝達於台灣時間27日凌晨召開股東會，全球AI產業為首是瞻，保德信表示，眼見全球不少AI個股股價已來到相對高檔，同樣能搭上AI成長列車的基礎建設類股，成為法人資金的新選擇，特別是AI為了提升效能，對於電能消耗相較過往呈現倍數提升，大幅提升電廠、發電、電力傳輸等公用事業需求；另外，在資料中心需求大爆發之下，相關數位基礎建設也快速崛起，市場資金也競相卡位AI基建題材的投資。

我是廣告 請繼續往下閱讀
PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，未來各產業結合AI已成為大勢所趨，不僅能創造更有效率的營運模式，也能提升創新力，然而，生成式AI功能雖然非常強大，但因為龐大的運算量必須倚賴大量的電力，用電量相當驚人，以ChatGPT與Google搜尋引擎作比較，Google每一次的搜尋用電量為0.3Wh，而ChatGPT所耗費的用電高達2.9Wh，兩者差距將近10倍之多。

此外，王翔慧分析，在AI快速發展帶動下，市場預期美國資料中心未來4年的用電量將大幅成長，年複合成長率將高達30%之多，其中超過6成的發電將用在AI運算，看好未來對於電力需求將大幅攀升且有增無減，加上基礎建設往往具有特許行業的寡占性，有利電力相關公用事業後續的營運發展，共同搭上AI熱潮的成長列車。

除了電力相關基礎建設之外，資料中心也是近年來搭上AI趨勢快速崛起的基建類型之一，王翔慧指出，微軟、Google、Meta、亞馬遜等雲端四巨頭看準AI時代來臨，紛紛開啟AI相關硬體軍備競賽，持續加大資本支出金額，作為AI基礎建設的資料中心便是投資重點之一。

在美國雲端四巨頭的加持之下，根據JP Morgan報告，未來5年全球資料中心的資本支出將翻倍成長，至今年底的預估金額約2960億美元，到了2028年總金額將成長至接近5870億美元的水準，未來5年的年複合成長率達17.6%，也讓AI基礎建設題材成為近期市場資金的焦點。

王翔慧認為，由於基礎建設還細分為公用事業、交通基建、能源基建、數位基建，各次產業的優勢與特性不盡相同，建議投資人透過能靈活布局之相關基礎建設基金，以公用事業為主要布局，特別是公用事業的電廠、儲電等電力系統，將成為未來生成式AI發展的關鍵基礎，交通基建為次要配置，並以成熟國家為首選，新興國家為輔，全球基建商機不漏接。

▲投信發行基礎建設基金（資料來源／Lipper）
▲投信發行基礎建設基金（資料來源／Lipper）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

00940公告首次配息0.05元　年化配息率6%、7/10最後買進日

台股居高思危、AI題材續發酵？下半年企業獲利牽動台股漲跌

高股息ETF夯！近5年檔數增3.7倍、規模增逾14倍　00929衝最快

台股單週漲勢居亞股之冠　指數回落暫休息？法人建議聚焦這些族群

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選