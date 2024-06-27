Global Mall新左營車站營運績效良好　台鐵優先續約5年

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台鐵指出，這促參案營運初期即榮獲第12屆金擘獎民間經營團隊佳等獎，以及政府機關團隊優等獎等肯定，並歷經民間機構-冠友生活股份有限公司十年有成營運，商場櫃位持續推陳出新，不僅提供TOGO美食、伴手禮，快速滿足通勤旅客的需求，同時也進駐多元主題餐廳、休閒服飾 outlet、生活雜貨及親子休憩娛樂，包括攀岩館、密室逃脫、書店等一應俱全；另因應商務客需求，特別設有共享空間，提供舉辦活動、共享工作區、辦公室等，到車站即享便利購物、商務服務。
此外，台鐵提到，為關懷弱勢及提供就業機會，Global Mall新左營車站也引進公益類商業設施，包括視障按摩站及公益彩券行，並結合社福團體舉辦各類公益活動，與旅客暖心互動。商場每年提供超過260個就業機會、吸引約530萬人次到訪，去年配合地方藝文展演及觀光行銷，也帶動疫後業績突破性成長，足彰顯軌道經濟的蓬勃發展，賦予車站新的價值，深獲大家肯定。
台鐵解釋，新左營車站促參商場案原契約年期為13年，因契約將於今年11月上旬屆期，台鐵公司依促參法及契約相關規定，並按冠友公司歷年營運績效評定結果，其符合優先續約之申請資格，故台鐵公司與冠友公司已完成優先續約議約程序，於昨日完成契約簽約及公證作業，續約期間為期5年。
台鐵透露，為打造更舒適的遊逛空間，Global Mall新左營車站將持續進行軟硬體改裝，從整體商場空間、動線，乃至於3樓全面鋪設暖色木質地板、牆面增添植栽綠意點綴，營造沉穩環境，更因應趨勢及客群需求，引進更多元餐飲、體驗新櫃，讓消費者擁有獨特性體驗，期以嶄新面貌再出發。
台鐵表示，樂觀其成，未來更將複製本案成功模式，希冀於更多車站商業空間，包括鳳山車站、高雄車站等，引進優良業者，繼續創造旅客、台鐵及民間機構三贏局面。