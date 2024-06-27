motorola摺疊新機重磅登場　周湯豪全面演繹「摺」才叫帥

Lenovo台灣家用事業部總經理邰瀅潔表示：「去年motorola razr 40推出後不僅媒體評測表現優異、獲得消費者一致好評，各大通路端銷售表現也相當亮眼，根據IDC報告Motorola 2023年全球整體出貨量成長28％。今天很開心和大家分享motorola razr 50與motorola razr 50 ULTRA兩款摺疊新機上市消息，相信可以滿足台灣消費者勇於追求新穎、潮流與最佳CP值的期待需求，再創銷售佳績！」
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全新的motorola razr 50系列手機採用活潑、大膽、充滿朝氣的配色搭配純素皮革機身，配備超大外螢幕、6.9吋FHD+ pOLED主螢幕、康寧®大猩猩®玻璃 Victus 技術、IPX8防水防塵6等級與僅188g與189g的輕薄機身。motorola razr 50 ULTRA更是擁有業界最大4吋外螢幕，無論摺疊或展開都便於消費者使用，折疊後的輕巧機身也相當方便攜帶。Motorola在razr 50系列推出一許多時鐘面板與可愛的外螢幕自訂項目，消費者可以將桌布設定為當天喜歡的文字和照片輪播，創造自己的螢幕保護程式，更可以透過moto ai功能配合當天服飾穿搭生成，或使用Magic Canvas創意畫布功能根據文字產生不同的圖像做為手機桌布（目前支援英文輸入），滿足隨心所欲的OOTD需求。而消費者也可以透過超大外螢幕使用Google Gemini功能，無論是快速規劃旅行行程、尋找熱門景點或建立個人化運動計畫都能在外螢幕迅速處理。
盡享不同角度拍攝的攝影自由 motorola razr 50系列隨你所「摺」
Motorola razr 50摺疊系列手機拍攝功能再創新！AI智慧驅動的高解析度相機，讓消費者在各種環境下都可以用更提升的對比，捕捉到超乎想像的細節，也讓消費者在不同狀態下輕鬆攝影。手機摺疊成70~90度即自動開啟Camcorder手持攝影模式，只需動動手指即能輕鬆控制拍攝狀態；將手機設置為Tent/Stand/Laptop（多種拍照模式）就能無需腳架進行拍攝，自拍、縮時攝影或是常曝光影片都能穩定拍攝，消費者無論摺疊、展開或不同角度使用手機，都能享有不同樂趣的攝影自由。motorola razr 50 ULTRA擁有5,000萬畫素高解析度主鏡頭與3,200萬前鏡頭，並配備moto ai相機與Google Photos AI強化的編輯功能；也可透過2倍光學變焦拍攝精美的人像照片，無論距離遠近都能得到出色的成像！而motorola razr 50也配備5,000萬畫素高解析度主鏡頭與1,300萬畫素的微距+超廣角鏡頭，並同樣擁有3,200萬前鏡頭，消費者想選擇哪種拍攝模式都能得到絕佳的照片品質。
軟硬體性能再提升 為消費者帶來不間斷的使用樂趣
motorola razr 50｜50 ULTRA以更升級的硬體規格與貼心的軟體配置，為消費者持續創造良好的使用體驗，耐用度也更加升級！以水滴形轉軸取代前一代的轉軸，大大降低螢幕折損壓力，並通過60萬次的摺疊測試，展現強悍的產品實力。motorola razr 50 ULTRA是全球首批搭載Snapdragon® 8s Gen 3與最大外螢幕的摺疊手機，擁有最高165Hz更新率、2,400nit最高亮度，並配備4,000mAh大電量與5W反向充電和15W無線充電功能6、7、8、9，消費者可以透過更強勁的性能、連接性感受更出色的照片成像或快節奏的遊戲體驗，探索人工智慧的無限可能。而motorola razr 50則搭載 MediaTek Dimensity 7300X處理器提供更好的功耗效率，以應對長時間使用，同時它也結合了強化的人工智慧處理能力，並支援視覺效果和新的使用體驗。配備90Hz更新率、1,700nit最高亮度的3.6吋外螢幕升級，與4,200mAh大電量與30W TurboPower快充，並同時支援15W無線充電，提供消費者最完善的使用感受。
motorola razr 50｜50 ULTRA售價及上市資訊
motorola razr 50 ULTRA，共推出海軍藍、凹豆綠與蜜桃金3色，建議售價NT31,990元，於台灣大哥大電信獨家販售，搭配指定資費及活動折價後最低只要NT 0元起。7/1-7/31於全通路購買motorola razr 50 ULTRA，至官網登錄送網頁完成登錄，審核通過後即可獲得moto buds+ （Sound by Bose）藍牙耳機（價值NT5,990元）。7/15-8/31在台灣大哥大通路購買motorola razr 50 ULTRA即可立即折價NT1,000元入手moto buds藍牙耳機（市價NT2,990元）。
motorola razr 50，共推出日出橘、白沙棕與灰熊潮3色，建議售價NT21,990元， razr 50日出橘遠傳電信獨家上市！搭配遠傳心5G指定方案 手機NT0元起 ，手機舊換新最高再折$2,000；白沙棕、灰熊潮於台灣大哥大與遠傳電信通路皆有販售。
關於Lenovo與motorola
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