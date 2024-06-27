孫安佐將登上SWAG！同台陳沂直播處女秀 官方證實公開時間點
網紅陳沂近來話題不斷，日前宣布登上成人平台SWAG直播，近日又遇到臉書、IG帳號被消失，所幸不到一天時間就恢復。昨（26）日是她在SWAG第4次直播，這次只有她一人，與網友聊天，同時她也預告下禮拜有重量級嘉賓，透露姓孫，她還比出《咒術迴戰》領域展開的手勢，暗示為孫安佐。對此，SWAG也證實了，確認下周三陳沂將同台孫安佐直播。
記者薛羽彤／綜合報導
孫安佐日前被爆出在泰國吸大麻後神智不清，跑到民宅脫褲露臀，最後由狄鶯將他帶回來。當時陳沂就在臉書隔空喊話，「孫安佐要來上SWAG嗎？雖然不能哈們，但是可以合法光屁屁喔！！」還有網友笑問可否也邀請家長，陳沂回應：「我們也歡迎狄鶯和孫鵬一起來。」
而昨日陳沂在直播中預告下周三會有重量級嘉賓登場，她表示有經過很多方式跟管道，才能邀請到這位網紅，她給出2個提示，一個是姓孫，另一個則是動漫《咒術迴戰》領域展開的手勢，而這個手勢是孫安佐近期在媒體前最愛比的手勢。據《三立新聞網》報導，SWAG證實消息，下周三可以看到陳沂同台孫安佐直播，兩位大砲型網紅同框，勢必能激發出意想不到的火花。
孫安佐16日和朱姓經紀人攜帶大型瓦斯火槍，在信義區街上走，受到警方關注。19日上午，孫鵬住家、朱男住處遭台北市警方及檢調人員進行搜索，被查扣了部分火藥及匕首，兒子孫安佐被帶回警局偵訊。最後孫安佐以30萬元交保候傳，限制住居，責付給父親孫鵬。
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