離奇！美國男車禍去世3天後 19歲女友在「同一地點」撞車身亡
美國阿拉巴馬州23日發生一起死亡車禍，一位19歲女子珍妮佛（Jennefer L. Arellano-Maldonado），在當地河濱浸信會教堂附近撞車，車輛撞入教堂後起火燃燒，導致珍妮佛喪命。巧合的是，就在3天之前，珍妮佛的19歲男友班克斯（Anthony Banks Jr.）也在同一地點發生車禍，同樣是開車撞入教堂，目前警方正在調查這兩起車禍是否有所隱情。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《每日郵報》報導，先是班克斯在20日開車失控，撞入河濱浸信會教堂後身亡，且車禍還造成教堂發生火災。而僅僅才過3天，失火的教堂尚未重建完畢，班克斯的女友珍妮佛再度開車失控撞進教堂，且車輛同樣在撞車後起火，導致珍妮佛喪生。
警方表示，珍妮佛當時所開的車輛，是有人通報遭竊的疑似贓車，於是警方上前攔車想了解狀況，但珍妮佛不願配合反而開車逃逸，結果在教堂附近失控，車輛撞入教堂後當場身亡。
當地消防部門則表示，幾十年來，河濱浸信會教堂一直是小鎮的主要教堂，「在這個困難時期，我們祈禱他們與死者家屬同在。」阿拉巴馬州當局已經針對這兩起車禍展開調查，但目前尚未對外發表任何意見。