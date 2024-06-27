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又是波音！全日空班機「機艙突失壓」急降1500公尺　11人頭暈不適

▲全日空一架波音737客機因為艙壓異常，導致機上11人身體不適。（圖／美聯社／達志影像）
▲全日空一架波音737客機因為艙壓異常，導致機上11人身體不適。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

大韓航空一架從韓國仁川機場起飛的波音737 MAX 8班機在22日下午傳出因機體增壓系統出現異常，緊急返回韓國，再度掀起外界對於波音公司生產的飛機的質疑。近來又傳出，全日空一架從長崎機場起飛的波音737客機，在飛行途中也因為機艙氣壓系統出現故障，導致機艙內氣壓下降，所幸最後平安降落，但有仍包含機組員在內共11人出現身體不適狀況，目前正在調查詳細原因。

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根據《NHK》報導，全日空編號732的波音737客機22日從長崎機場出發，預定抵達位於名古屋的中部機場，但在行經和歌山縣上空時，機艙氣壓系統出現故障，導致氣壓下降。

機長當時緊急降低飛行高度，並且讓乘客戴上氧氣面罩，飛行高度從4500公尺下降到3000公尺高空後，才使得機艙內氣壓處於正常範圍，最後平安抵達中部機場。

當時客機上共有104人乘客和機組人員，在經歷這起事件後，有7名乘客及4名客艙機組人員共11人感到倦怠和頭暈等不適症狀。

日本國家運輸安全委員會表示，這起事件很可能會引發重大事故，已於27日派出2名調查官員前往客機所在的中部機場，進行詳細調查。

針對這起事件，全日空表示，「我們對給客戶和相關人士帶來的擔憂和不便深表歉意，今後我們將全面配合相關機構的調查。」

波音飛機頻傳飛行事件

不過波音飛機近來頻傳飛行事件，其中波音737衍伸機型波音737 Max更在2018至2019年因為頻頻發生空難事件，而一度全球停飛。直到2022年，許多國家才開始恢復讓波音737 Max機型飛行。

但即使重新飛行後，依然狀況連連，在本月就傳出，大韓航空機型為波音737 MAX 8的班機，22日下午從仁川機場起飛。起飛約50分鐘後，機組人員發現在濟州島上空時，機體增壓系統出現異常。飛機在濟州島附近海域盤旋數圈後，最終決定緊急返航回韓國，並於晚間7時38分返航仁川機場。

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