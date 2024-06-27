又是波音！全日空班機「機艙突失壓」急降1500公尺　11人頭暈不適

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機長當時緊急降低飛行高度，並且讓乘客戴上氧氣面罩，飛行高度從4500公尺下降到3000公尺高空後，才使得機艙內氣壓處於正常範圍，最後平安抵達中部機場。
當時客機上共有104人乘客和機組人員，在經歷這起事件後，有7名乘客及4名客艙機組人員共11人感到倦怠和頭暈等不適症狀。
日本國家運輸安全委員會表示，這起事件很可能會引發重大事故，已於27日派出2名調查官員前往客機所在的中部機場，進行詳細調查。
針對這起事件，全日空表示，「我們對給客戶和相關人士帶來的擔憂和不便深表歉意，今後我們將全面配合相關機構的調查。」
波音飛機頻傳飛行事件
不過波音飛機近來頻傳飛行事件，其中波音737衍伸機型波音737 Max更在2018至2019年因為頻頻發生空難事件，而一度全球停飛。直到2022年，許多國家才開始恢復讓波音737 Max機型飛行。
但即使重新飛行後，依然狀況連連，在本月就傳出，大韓航空機型為波音737 MAX 8的班機，22日下午從仁川機場起飛。起飛約50分鐘後，機組人員發現在濟州島上空時，機體增壓系統出現異常。飛機在濟州島附近海域盤旋數圈後，最終決定緊急返航回韓國，並於晚間7時38分返航仁川機場。