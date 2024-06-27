行政院接力聲請釋憲、暫時處分 卓榮泰：盼國會改革合法合憲
國會改革法案從昨起正式生效，包括總統府、民進黨立院黨團、監察院與行政院都將提出釋憲案與暫時處分，對此行政院長卓榮泰今（27）日於院會提示，考量修法程序有重大明顯瑕疵，抵觸《憲法》揭示民主等問題，強調提出《憲法》訴訟絕非反對國會改革，而是希望國會改革能夠合法合憲，因此透過憲法法庭判決，維護權力分立的憲政體制。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰今日於院會提示，說明行政院今日向憲法法庭提出憲法訴訟，今年528立院通過《立法院職權行使法》與《刑法》修正條文，經立院提出覆議未獲表決通過，法律已於本月24日生效，考量修法程序有重大明顯瑕疵，抵觸《憲法》揭示民主等問題，且規範內有諸多違反《憲法》權力分立原則、法律明確性原則、正當法律程序原則與比例原則，侵害人民基本權利。
卓榮泰說明，為維護《憲法》與增修條文建構自由民主憲政秩序，政院有必要依據《憲法訴訟法》提出憲法訴訟，保障憲法人權及公義遭受難以回復的重大損傷，向憲法法庭聲請暫時處分，於憲法訴訟判決前，暫時停止相關條文適用。
卓榮泰強調，提出憲法訴訟絕非反對國會改革，而是希望國會改革能夠合法合憲，透過憲法法庭判決，維護權力分立憲政體制。