開變頻冷氣出門2hr！她實測「1動作」只耗0.9度 台電認證超省錢
炎熱夏天讓許多人打開家中冷氣消暑降溫，也讓省電撇步再度成為熱門討論議題。就有一名網友實測家中變頻冷氣，調高溫度後暫離2小時僅用電0.9度，似乎比起關掉冷氣再重啟還省電。而台電過去也建議，若是僅離開房間1到2小時，建議可以利用送風模式或是調高溫度來節能，減少冷氣開關壓縮機的次數進而達到省電效果。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Threads中貼文，她表示今天才知道，原來短暫出門1至2小時，只需要將冷氣調高溫度即可，「你可能只需要6元，但關掉再開可能要30元。」她也實測暫離房子2小時，將變頻冷氣溫度從平時的25度調高到27度，回來發現只多了0.9度。
不過，原PO也補充，她晚上實測關客廳冷氣，改開房間冷氣，大約吹6小時才高5度，因此認為重新打開冷氣也不一定會比較貴，強調大家還是要將重點放在環保，別為了省電堅持不關冷氣，反而會對地球造成更多傷害。
離開室內多久需要關變頻冷氣？
台電曾指出，變頻冷氣省電關鍵在於減少開關壓縮機的次數，若是離開時間僅1至2小時，建議按下遙控器的送風模式或是調高溫度來省電節能，「因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度。」
不過，台電也強調，變頻冷氣開24小時的用電量，絕對還是比開8小時還要多，若是長時間出門上班，建議還是將冷氣關掉，等到回家再重啟，「除非吹8小時的人中間數度開關，否則吹越久耗電量還是越大。」