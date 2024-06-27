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中共頒布懲戒台獨22條　他曝民進黨反應：看他們下巴快掉下來

▲賴清德24日稱，無論是台灣派、中華民國派與中華民國台灣派都是台獨，只有統促黨不是台獨。（圖／總統府提供）
▲賴清德24日稱，無論是台灣派、中華民國派與中華民國台灣派都是台獨，只有統促黨不是台獨。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

中國最高人民法院與國台辦、公安部等單位，日前公布懲治台獨分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等共22條規定，其中若違反「分裂國家犯罪」，最重可處死刑，追訴期為20年。總統賴清德24日稱，無論是台灣派、中華民國派與中華民國台灣派都是台獨，只有統促黨不是台獨，呼籲中國正視中華民國存在。對此，資深媒體人謝寒冰指出，民進黨看到中國公布這22條後，下巴快掉下來。

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謝寒冰26日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，這件事很好笑，賴清德當初說兩國互不隸屬時，應該就知道大陸一定會有所動作，但卻沒有任何準備和因應，「等到人家發出22條，看到他們的反應，下巴快掉下來。他們的反應為，不是只有我台獨，他們都是，不能只打我一個，他們全部都是，大家都有，為什麼針對我一個？」

謝寒冰續指，賴清德那天講得最瞎的就是，不管是中華民國派、中華民國台灣派、獨派，在大陸眼中，全都是獨派。謝寒冰質疑，難道賴清德認為政黨只有中華統一促進黨不是獨派，其他全部都是？謝寒冰直呼很奇怪，感覺賴清德完全撇掉自己、不想擔責任，拉著全部台灣人去墊他的背，「意思就是，往後你來打，不能打我，先打其他台灣人，這像話嗎？」

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