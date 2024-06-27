快訊／41歲李佳穎宣布懷孕5個月！植入2次成功 遇大出血臥床安胎
41歲藝人李佳穎去年閃嫁交往8個月的男友，婚後持續備孕還嘗試了試管嬰兒。今（27）日李佳穎在社群上宣布懷孕5個月的好消息，她透露孕期中有2次大量出血，在醫院臥床安胎2個多月，懷孕過程相當辛苦，現在穩定了才有勇氣跟大家分享，「今天，我懷孕滿5個月囉！肚子開始漸漸變大，也感受到幸福的胎動，我才有勇氣跟大家分享這份喜悅。」
記者薛羽彤／綜合報導
李佳穎今天在IG上分享喜悅，今日是她懷孕滿5個月的日子，已是高齡產婦的她，2022年底開始嘗試試管嬰兒，經歷了一年半的時間，9次取卵加上2次植入，終於順利懷孕，透露預產期在年底，「除了長期打針、吃藥變胖，暫時放掉喜歡的工作，試管療程中身體沒有任何不適，只有偷哭過一次，偶爾需要自我調適心情。」
李佳穎透露懷孕過程中，有2次出血，在醫院臥床安胎2個多月，「謝謝肚子裡的小生命陪我一起勇敢，我們⋯平安走到了現在，可以開心接受祝福了。」她也在YouTube頻道分享她懷孕的心路歷程，好友Lulu、小煜、Vicky、賴薇如、李易都在下面留言祝福，季芹也表示「恭喜恭喜，居然五個月才說，祝福你們和寶寶喔」，李佳穎回覆「前面太害怕失去了」，李佳穎成為媽媽的路途太艱辛，粉絲心疼她也替她開心。